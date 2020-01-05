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Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 16:17
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Зеленский уехал отдыхать в Оман – СМИ

Зеленский уехал отдыхать в Оман – СМИ (6 новостей)

«В Омане Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество стран, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций в Украину»

Утром 5 января 2020 года Президента Украины Владимира Зеленского с семьей заметили в Омане. Там Зеленский отдыхает на побережье Оманского залива близ столицы страны - города Маската. Об этом сообщает Страна. Живет президент в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Этот отель - один из самых роскошных в Омане. Стоимость одной ночи доходит до 4000 евро (если жить в президентском люксе). Ранее сообщалось, что Новый год Президент встретил в Гуте, но оттуда он, по данным "Страны" улетел после праздников (а именно - 2 января самолетом из Ивано-Франковска на Киев), а затем, без лишней огласки, вылетел в Оман (это государство на Аравийском полуострове). По данным "Страны", глава охраны Президента Максим Донец отправился в эту страну заранее, чтоб подготовить поездку. В распоряжении "Страны" оказались фото Владимира Зеленского, сделанные утром 5 января.

Обновлено в 15:51 В Омане Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество стран, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций в Украину.

Обновлено в 16:17 Глава охраны президента Максим Донец ранее отправился в страну для подготовки отдыха Зеленского.

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский уехал отдыхать в Оман – СМИ»
Фото Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман: СМИ показали фото роскошного отеля
Фото В Офисе президента подтвердили, что Зеленский отдыхает в Омане
Фото В Офисе президента рассказали, что делает Зеленский в Омане
Фото Зеленский поехал отдыхать в Оман
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Гордон Гордон  ·  05.01.20, 14:13 По данным "Страны", президент Украины Владимир Зеленский отдыхает в пятизвездочном отеле на побережье Оманского залива вместе с семьей.Президент Украины Владимир Зеленский отправился отдыхать в Оман.…
Гордон Гордон  ·  05.01.20, 15:40 Президент Украины Владимир Зеленский отправился на отдых в Оман рейсовым самолетом за свой счет, заявили в Офис президента.Информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский отдыхает в Омане,…
Униан Униан  ·  05.01.20, 15:51 В Омане Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество стран, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций в Украину.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  05.01.20, 16:17 Президент Украины Владимир Зеленский на праздники отдыхает в 5-звездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel в Омане. 2 января он оставил резиденцию "Гута" в Ивано-Франковской обл. и отправился…
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