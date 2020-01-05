Зеленский уехал отдыхать в Оман – СМИ

Утром 5 января 2020 года Президента Украины Владимира Зеленского с семьей заметили в Омане. Там Зеленский отдыхает на побережье Оманского залива близ столицы страны - города Маската. Об этом сообщает Страна. Живет президент в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Этот отель - один из самых роскошных в Омане. Стоимость одной ночи доходит до 4000 евро (если жить в президентском люксе). Ранее сообщалось, что Новый год Президент встретил в Гуте, но оттуда он, по данным "Страны" улетел после праздников (а именно - 2 января самолетом из Ивано-Франковска на Киев), а затем, без лишней огласки, вылетел в Оман (это государство на Аравийском полуострове). По данным "Страны", глава охраны Президента Максим Донец отправился в эту страну заранее, чтоб подготовить поездку. В распоряжении "Страны" оказались фото Владимира Зеленского, сделанные утром 5 января.

Обновлено в 15:51 В Омане Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество стран, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций в Украину.

Обновлено в 16:17 Глава охраны президента Максим Донец ранее отправился в страну для подготовки отдыха Зеленского.