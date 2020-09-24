Зеленский: Украина солидарна с позицией ЕС по событиям в Беларуси (7 новостей) «Украина солидарна с позицией Европейского Союза о событиях, происходящих после президентских выборов в Беларуси»

Украина солидарна с позицией ЕС относительно событий, происходящих в Республике Беларусь, и отмечает бесперспективность для власти отсутствия диалога с народом, заявил президент Украины Владимир Зеленский. «То что мы сегодня видим...если власть не остановит такие действия они получат очень мощный результат и ответ от народа, если власть не найдет возможность диалога со своими родными людьми, этой власти не будет. И здесь Украина всегда будет поддерживать наших партнеров, тут мы единомышленники со всеми странами Евросоюза», — сказал Зеленский, отвечая на вопросы с представителями СМИ по результатам встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, передает Интерфакс-Украина. Как сообщалось, ЕС, США и ряд стран не признают Александра Лукашенко законно избранным президентом Беларуси. ...

Обновлено в 13:43 Украина солидарна с позицией Европейского Союза о событиях, происходящих после президентских выборов в Беларуси

Обновлено в 13:56 «Мы можем очень долго говорить о братском и дружественном народе - белорусах, у нас действительно историческая дружба между нашими странами, между нашими семьями», - заявил он.