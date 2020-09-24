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Капитал Капитал · · Обновлено в 13:56
Зеленский: Украина солидарна с позицией ЕС по событиям в Беларуси

Зеленский: Украина солидарна с позицией ЕС по событиям в Беларуси (7 новостей)

«Украина солидарна с позицией Европейского Союза о событиях, происходящих после президентских выборов в Беларуси»

Украина солидарна с позицией ЕС относительно событий, происходящих в Республике Беларусь, и отмечает бесперспективность для власти отсутствия диалога с народом, заявил президент Украины Владимир Зеленский. «То что мы сегодня видим...если власть не остановит такие действия они получат очень мощный результат и ответ от народа, если власть не найдет возможность диалога со своими родными людьми, этой власти не будет. И здесь Украина всегда будет поддерживать наших партнеров, тут мы единомышленники со всеми странами Евросоюза», — сказал Зеленский, отвечая на вопросы с представителями СМИ по результатам встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, передает Интерфакс-Украина. Как сообщалось, ЕС, США и ряд стран не признают Александра Лукашенко законно избранным президентом Беларуси. ...

Обновлено в 13:43 Украина солидарна с позицией Европейского Союза о событиях, происходящих после президентских выборов в Беларуси

Обновлено в 13:56 «Мы можем очень долго говорить о братском и дружественном народе - белорусах, у нас действительно историческая дружба между нашими странами, между нашими семьями», - заявил он.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  24.09.20, 12:37 Украина солидарна с позицией ЕС относительно событий, происходящих в Республике Беларусь, и отмечает бесперспективность для власти отсутствия диалога с народом.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  24.09.20, 12:37 Украина солидарна с позицией ЕС относительно событий, происходящих в Республике Беларусь, и отмечает бесперспективность для власти отсутствия диалога с народом, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Униан Униан  ·  24.09.20, 12:51 По словам президента Украины, если белорусские власти не найдут возможность диалога со своим народом - то этой власти не будет.
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  24.09.20, 13:19 Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина солидарна с позицией ЕС относительно событий, происходящих в Республике Беларусь, и отмечает бесперспективность для власти отсутствия диалога с народом.…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  24.09.20, 13:43 Украина солидарна с позицией Европейского Союза о событиях, происходящих после президентских выборов в Беларуси
ForUm ForUm  ·  24.09.20, 13:56 Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина солидарна с позицией Европейского Союза о событиях, происходящих после президентских выборов в Беларуси.Об этом он сообщил на совместной с президентом…
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