Зеленский: Украинский язык - единственный государственный, но его развитие должно идти путем стимулов и позитивных примеров

Украинский язык – единственный государственный язык в Украине, и в этом не может быть никаких компромиссов, считает новоизбранный президент Владимир Зеленский. Однако государство должно заботиться о развитии украинского языка не с помощью запретов и наказаний, а путём стимулирования и позитивных примеров. Так будущий президент отреагировал на принятие Верховной Радой языкового закона в соцсети. Владимир Зеленский обратил внимание граждан на то, что сейчас перед страной стоят серьёзные испытания: российская агрессия, медленное экономическое развитие, массовая эмиграция, тотальная коррупция. Они касаются каждого украинца отдельно и общества в целом. Поэтому, уверен будущий президент, стране нужны законы, которые консолидируют граждан, а не наоборот. «Украинский язык – единственный государственный язык в Украине. Так было, так есть и так будет. По этому вопросу – никаких компромиссов. Государство должно заботиться о развитии украинского языка, о расширении сферы его использования. С этим соглашается всё общество. Вопрос в методах, которыми мы воплощаем в жизнь этот стратегический курс. Моя принципиальная позиция – государство должно способствовать развитию украинского языка путём создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний, осложнением бюрократических процедур, умножением количества чиновников вместо их сокращения», – подчеркнул Владимир Зеленский. К проекту закона было внесено более двух тысяч поправок, что свидетельствует об отсутствии согласия в отношении отдельных его положений даже в Верховной Раде, – уверен новоизбранный президент. По словам Владимира Зеленского, на своём будущем посту он намерен проанализировать документ – все ли конституционные права граждан в нём учтены – и дальше отреагировать согласно своим полномочиям и в интересах граждан.