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Зеленский утвердил годовую национальную программу Украина-НАТО (15 новостей) «Программа максимально приближена к ПДЧ для вступления в НАТО»

Президент Владимир Зеленский подписал указ о годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2020 год (№203/2020). Об этом сообщает Офис президента.

Отмечается, что годовая национальная программа (ГНП) определяет стратегическую цель реформ, цели и приоритетные задачи в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, а также государственные органы, ответственные за выполнение этих задач.

В ОП пишут, что эта программа – системный документ, направленный на реализацию закрепленного Конституцией стратегического курса Украины на вступление в НАТО.

Подчеркивается, что в программе особое внимание уделено вопросам достижения соответствия критериям членства в НАТО, переводу сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО и укреплению демократического гражданского контроля.

Главный акцент в программе сделан на усилиях государства для обеспечения безопасности и благосостояния человека как ключевого субъекта национальной безопасности.

Годовая националь...

Обновлено в 20:37 Программа максимально приближена к ПДЧ для вступления в НАТО.

Обновлено в 20:48 Президент Владимир Зеленский подписал Указ "О Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2020 год".