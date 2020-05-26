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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 20:48
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Зеленский утвердил годовую национальную программу Украина-НАТО

Зеленский утвердил годовую национальную программу Украина-НАТО (15 новостей)

«Программа максимально приближена к ПДЧ для вступления в НАТО»

Президент Владимир Зеленский подписал указ о годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2020 год (№203/2020). Об этом сообщает Офис президента.

Отмечается, что годовая национальная программа (ГНП) определяет стратегическую цель реформ, цели и приоритетные задачи в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, а также государственные органы, ответственные за выполнение этих задач.

В ОП пишут, что эта программа – системный документ, направленный на реализацию закрепленного Конституцией стратегического курса Украины на вступление в НАТО.

Подчеркивается, что в программе особое внимание уделено вопросам достижения соответствия критериям членства в НАТО, переводу сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО и укреплению демократического гражданского контроля.

Главный акцент в программе сделан на усилиях государства для обеспечения безопасности и благосостояния человека как ключевого субъекта национальной безопасности.

Годовая националь...

Обновлено в 20:37 Программа максимально приближена к ПДЧ для вступления в НАТО.

Обновлено в 20:48 Президент Владимир Зеленский подписал Указ "О Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2020 год".

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский утвердил годовую национальную программу Украина-НАТО»
Фото Зеленский утвердил годовую национальную программу Украина-НАТО
Фото Зеленский утвердил годовую программу Украина-НАТО
Фото Зеленский утвердил годовую программу по евроатлантической интеграции Украины
Фото Зеленський затвердив нацпрограму Україна–НАТО на 2020 рік
Фото Евроатлантическая интеграция: Зеленский утвердил годовую программу для Украины
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РБК Украина РБК Украина  ·  26.05.20, 19:44 Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2020 год". Документ был подписан во вторник, 26 мая.Об этом сообщает пресс-служба…
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  26.05.20, 19:59 Президент Владимир Зеленский подписал указ о Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба главы государства во вторник, 26 мая. В документе…
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Телеграф Телеграф  ·  26.05.20, 20:26 Документ направлен на планомерную реализацию закрепленного Конституцией стратегического курса Украины на обретение полноправного членства в НАТО.
Фокус Фокус  ·  26.05.20, 20:29 Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В документе отмечается,…
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  26.05.20, 20:34 Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2020 год". Об этом сообщает Офис президента. "Годовая национальная программа…
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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  26.05.20, 20:37 Программа максимально приближена к ПДЧ для вступления в НАТО.
Украинская правда Украинская правда  ·  26.05.20, 20:48 Президент Владимир Зеленский подписал Указ "О Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2020 год".
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