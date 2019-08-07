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Фокус Фокус · · Обновлено в 16:20
· Реформы · Реформа судебной системы · Июнь
Зеленский утвердил состав Комиссии по правовой реформе

Зеленский утвердил состав Комиссии по правовой реформе (8 новостей)

«Владимир Зеленский подписал соответствующий указ о персональном составе комиссии по правовой реформе»

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил персональный состав Комиссии по вопросам правовой реформы, которую он создал в конце июня вместо Совета судебной реформы и Конституционной комиссии. Об этом говорится в указе №584/2019 от 7 августа. Комиссию возглавили заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка и профессор КНУ им. Шевченко Михаил Буроменский (его жена недавно была назначена Зеленским государственным уполномоченным АМКУ). В составе комиссии будет шесть групп: - по подготовке изменений Конституции (глава – профессор НаУКМА Анатолий Заец); - по развитию законодательства об организации судебной власти и осуществления правосудия (глава – ректор Национальной школы судей Николай Онищук); - по вопросам развития уголовного права (глава – бывший председатель Конституционного суда Юрий Баулин); - по вопросам реформирования криминальной юстиции (глава – бывший заместитель генпрокурора Виталий Касько); - по вопросам развития юридического образования (глава – вице-президент Национальной академии правовых наук Наталья Кузнецова); - по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (глава – постпред президента в АР Крым Антон Кориневич). В большинстве групп – около десяти экспертов. В группу, которая будет заниматься разработкой нового законодательства, входят 26 человек. Члены комиссии принимают участие в ее работе на общественных началах и на безвозмездной основе. Комиссия по правовой реформе – консультативно-совещательный орган при президенте Украины. Ее основная задача – содействие развитию правовой системы Украины. Стоит отметить, что по состоянию на 12:45 указ №584 / 2019 пропал с сайта президента. Как ранее сообщал Фокус: Судебная реформа в Украине будет изменена, заявил в марте заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка. Опрос, проведенный в сентябре 2018 года экспертами Программы реформирования сектора юстиции "Новое правосудие" USAID, показал: около 70% юристов одобрительно отнеслись к фундаментальным изменениям в судебной системе. 

Обновлено в 15:23 "В соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю утвердить прилагаемые: Положение о Комиссии по вопросам правовой реформы; персональный состав Комиссии по вопросам правовой реформы", - говорится в документе.

Обновлено в 16:20 Согласно обнародованным на сайте президента положениям, в составе Комиссии из числа ее членов образуются рабочие группы по вопросам подготовки предложений о внесении изменений в Конституцию Украины, развитию законодательства об организации судебной власти и осуществлению правосудия, развития уголовного права, реформированию уголовной юстиции, развитию юридического образования и реинтеграции временно оккупированных территорий.

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский утвердил состав Комиссии по правовой реформе»
Фото Замглавы ОП Рябошапка и профессор Буроменский назначены сопредседателями Комиссии по правовой реформе
Фото Зеленский подтвердил состав комиссии о правовой реформе
Фото Зеленский утвердил состав комиссии по вопросам правовой реформы
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  07.08.19, 11:36 Президент Владимир Зеленский постановил утвердить персональный состав комиссии по вопросам правовой реформы, а также дал право голоса консультантам и наблюдателям от международных организаций. Об этом…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.08.19, 12:34 Президент Владимир Зеленский утвердил состав Комиссии по вопросам правовой реформы, которую он создал в конце июня вместо Совета судебной реформы и Конституционной комиссии.
Украинская правда Украинская правда  ·  07.08.19, 12:44 Президент Владимир Зеленский утвердил состав Комиссии по вопросам правовой политики, которая, в частности, будет осуществлять наработки правовых основ по созданию условий для реинтеграции в единый конституционое…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  07.08.19, 12:55 Президент Украины Владимир Зеленский утвердил положение и состав Комиссии по вопросам правовой реформы.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  07.08.19, 13:56 Владимир Зеленский подписал соответствующий указ о персональном составе комиссии по правовой реформе.
УНН УНН  ·  07.08.19, 15:23 Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №584/2019, которым постановил утвердить Положение о Комиссии по вопросам правовой реформы и персональный состав Комиссии, передает УНН со ссылкой на…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  07.08.19, 16:20 Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым постановил утвердить Положение о Комиссии по вопросам правовой реформы и персональный состав Комиссии. "В соответствии с пунктом 28 части первой…
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