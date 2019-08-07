Зеленский утвердил состав Комиссии по правовой реформе

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил персональный состав Комиссии по вопросам правовой реформы, которую он создал в конце июня вместо Совета судебной реформы и Конституционной комиссии. Об этом говорится в указе №584/2019 от 7 августа. Комиссию возглавили заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка и профессор КНУ им. Шевченко Михаил Буроменский (его жена недавно была назначена Зеленским государственным уполномоченным АМКУ). В составе комиссии будет шесть групп: - по подготовке изменений Конституции (глава – профессор НаУКМА Анатолий Заец); - по развитию законодательства об организации судебной власти и осуществления правосудия (глава – ректор Национальной школы судей Николай Онищук); - по вопросам развития уголовного права (глава – бывший председатель Конституционного суда Юрий Баулин); - по вопросам реформирования криминальной юстиции (глава – бывший заместитель генпрокурора Виталий Касько); - по вопросам развития юридического образования (глава – вице-президент Национальной академии правовых наук Наталья Кузнецова); - по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (глава – постпред президента в АР Крым Антон Кориневич). В большинстве групп – около десяти экспертов. В группу, которая будет заниматься разработкой нового законодательства, входят 26 человек. Члены комиссии принимают участие в ее работе на общественных началах и на безвозмездной основе. Комиссия по правовой реформе – консультативно-совещательный орган при президенте Украины. Ее основная задача – содействие развитию правовой системы Украины. Стоит отметить, что по состоянию на 12:45 указ №584 / 2019 пропал с сайта президента. Как ранее сообщал Фокус: Судебная реформа в Украине будет изменена, заявил в марте заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка. Опрос, проведенный в сентябре 2018 года экспертами Программы реформирования сектора юстиции "Новое правосудие" USAID, показал: около 70% юристов одобрительно отнеслись к фундаментальным изменениям в судебной системе.

Обновлено в 15:23 "В соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю утвердить прилагаемые: Положение о Комиссии по вопросам правовой реформы; персональный состав Комиссии по вопросам правовой реформы", - говорится в документе.

Обновлено в 16:20 Согласно обнародованным на сайте президента положениям, в составе Комиссии из числа ее членов образуются рабочие группы по вопросам подготовки предложений о внесении изменений в Конституцию Украины, развитию законодательства об организации судебной власти и осуществлению правосудия, развития уголовного права, реформированию уголовной юстиции, развитию юридического образования и реинтеграции временно оккупированных территорий.