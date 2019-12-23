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Зеленский утвердил статус УБД для добровольцев

Зеленский утвердил статус УБД для добровольцев (4 новости)

«Закон возвращен в Верховную Раду с подписью президента»

Президент Владимир Зеленский подписал закон Украины, которым урегулировано предоставление статуса участника боевых действий (УБД) добровольцам. Об этом сообщается на сайте главы государства в понедельник, 23 декабря. Удостоверение УБД будет предоставляться теперь также тем, кто воевал на Востоке Украине, но не входил в состав того или иного силового ведомств. Теперь участникам АТО/ООС добровольцам также предусмотрены и те социальные гарантии, которые касаются их лично, а также членов их семей. Решение о предоставлении статуса УБД будет принимать межведомственная комиссия. Закон предусматривает предоставление статуса УБД принимавшим участие в АТО не менее 30 календарных дней (в частности, по совокупности дней пребывания). Верховной Радой законопроект о предоставлении статуса участника боевых действий (УБД) добровольцам был принят 329 народными депутатами 4 декабря текущего года. Как сообщалось, статус участника боевых действий смогут получить более трех тысяч добровольцев. 17 октября 2019 года Президент Украины В.Зеленский подписал закон о штрафах за отказ перевозчиков бесплатно перевозить ветеранов УБД.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Facenews Facenews  ·  23.12.19, 22:00 Президент Владимир Зеленский подписал закон Украины, которым урегулировано предоставление статуса участника боевых действий добровольцам, передает FaceNews.ua. сообщается на сайте главы государства в…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  23.12.19, 22:09 Президент Владимир Зеленский подписал закон Украины, которым урегулировано предоставления статуса участника боевых действий добровольцам. Решение о предоставлении статуса УБД будет принимать межведомственная…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  24.12.19, 00:28 Закон возвращен в Верховную Раду с подписью президента.
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