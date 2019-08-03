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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 18:57
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Зеленский утверждает, что Богдан “всегда готов” уйти в отставку

Зеленский утверждает, что Богдан “всегда готов” уйти в отставку (7 новостей)

«Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководитель его офиса Андрей Богдан готов уйти в отставку с занимаемой должности в любое…»

Президент Владимир Зеленский заявил что глава Офиса президента Андрей Богдан готов оставить свой пост, "когда общество хочет". Об этом пишет УП. 

В отеле Rixos в Трускавце журналист задал Зеленскому вопрос, считает ли он нужным после инцидента с заявлением об увольнении на самом деле уволить Богдана с должности.

На упрек журналистов, что в течение суток общество было дезинфомовано об отставке главы ОП, и это был "шаг к подрыву доверия медиа", Зеленский закричал: "Я ничего не подрывал! Мы одна команда, мы сказали, что мы не держимся за кресла! Я могу еще раз повторить".

На замечание, что долго со стороны ОП не было ни подтверждения, ни опровержения информации о заявлении Богдана, он в ответ заявил: "Опровержения чего? Он написал заявление, это же правда. Человек готов в любое время, когда общество хочет..."

Зеленский о журналисте: Где этот мальчик?
Зеленский о журналисте: Где этот мальчик?

На этих словах его перебил Богдан, и Зеленский ушел.

1 августа ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили о том, что Богдан написал заявление об увольнении по собственному желанию. При этом сотрудники ОП игнорировали журналистов, которые пытались проверить эту информацию. Утром выяснилось, что это была чуть-ли не шутка Богдана.

Обновлено в 16:52 Об этом сообщает «Украинская правда».

Обновлено в 18:57 Глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что команде Владимира Зеленского не нужны журналисты для общения с обществом. Об этом Богдан сказал, отвечая на вопрос, не считает ли он подрывом доверия к прессе "слив" из Офиса Президента в СМИ информации о якобы его отставке, в Трускавце журналисту "Р

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский утверждает, что Богдан “всегда готов” уйти в отставку»
Фото Зеленский: Богдан готов уйти в отставку в любое время
Фото Зеленский утверждает, что Богдан “всегда готов” уйти в отставку
Фото Зеленский снова прокомментировал отставку Богдана
Фото Богдан готов уйти в отставку в любое время, когда общество захочет, - Зеленский
Фото Богдан заявил, что команде Зеленского не нужны журналисты для общения с обществом
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  03.08.19, 14:47 По убеждению президента, то, что официальное подтверждение того факта, что Богдан написал соответствующее заявление появились на следующий день после его появления в СМИ, не подрывает доверия к медиа.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.08.19, 15:06 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководитель его офиса Андрей Богдан готов уйти в отставку с занимаемой должности в любое время.
Главред Главред  ·  03.08.19, 15:20 Президент Владимир Зеленский заявил, что руководитель Офиса президента Андрей Богдан готов уйти в отставку с должности в любое время. Богдан готов покинуть пост, когда этого захочет общество, рассказал...
РБК Украина РБК Украина  ·  03.08.19, 15:51 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отставка главы Офиса президента Андрея Богдана может произойти в любое время, если этого захочет общество. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Газета День Газета День  ·  03.08.19, 16:52 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Офиса президента Андрей Богдан готов уйти в отставку в любое время, когда этого потребует общество. Об этом сообщает «Украинская правда». В Трускавце…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  03.08.19, 18:57 Глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что команде Владимира Зеленского не нужны журналисты для общения с обществом. Об этом Богдан сказал, отвечая на вопрос, не считает ли он подрывом доверия к…
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