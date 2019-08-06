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Зеленский уволил двух назначенных Порошенко заместителей главы Госпогранслужбы

Зеленский уволил двух назначенных Порошенко заместителей главы Госпогранслужбы (6 новостей)

«Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил первого заместителя руководителя Государственной пограничной службы Юрия Гресько и заместителя главы погранведомства Артура…»

Своим указом от 6 августа Владимир Зеленский уволил с должностей заместителей председателя Госпогранслужбы Юрия Гресько и Артура Пименова.

Соответствующие указы президента обнародованы на его сайте.

Уволить Гресько Юрия Петровича с должности первого заместителя Председателя Государственной пограничной службы Украины, – говорится в указе гаранта.

Гресько был назначен первым заместителем председателя Государственной пограничной службы вместо Василия Серватюка в апреле. Тогда соответствующий указ подписал пятый президент Петр Порошенко. До этого Гресько занимал должность директора Департамента охраны госграницы.

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Юрий Гресько

Пименова тоже назначал Порошенко, правда, ранее - в декабре 2018 года.

До того, как стать заместителем главы Госпогранслужбы, он работал директором Департамента оперативной деятельности пограничного ведомства.

Артур Пименов

Пока на место уволенных чиновников Зеленский никого не назначил.

Кстати, предыдущего главу Госпогранслужбы Петра Цигикала Зеленский уволил еще в мае. На его место он назначил Сергея Дейнека.

Кого Владимир Зеленский назначил на ключевые должности в государстве – читайте в материале 24 канала.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  06.08.19, 16:46 Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил первого заместителя руководителя Государственной пограничной службы Юрия Гресько и заместителя главы погранведомства Артура Пименова.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  06.08.19, 16:47 Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил первого заместителя руководителя Государственной пограничной службы Юрия Гресько и заместителя главы погранведомства Артура Пименова.
Фокус Фокус  ·  06.08.19, 16:59 Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил первого заместителя руководителя Государственной пограничной службы Юрия Гресько и заместителя главы погранведомства Артура Пименова. "Уволить…
Капитал Капитал  ·  06.08.19, 17:28 Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил первого заместителя руководителя Государственной пограничной службы Юрия Гресько и заместителя главы погранведомства Артура Пименова. «Уволить…
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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  06.08.19, 18:19 Президент Владимир Зеленский уволил первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Юрия Гресько и заместителя Артура Пименова. Об этом говорится в указах №582 и №583 от 6 августа,…
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