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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 13:50
· Увольнение · Зеленский подписал
Зеленский вернул Артеменко в Нацсовет

Зеленский вернул Артеменко в Нацсовет (12 новостей)

«Зеленский уволил Юрия Артеменко с должности члена НКРСИ и вернул его в Нацсовет по ТВ и радио»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал несколько кадровых указов относительно двух чиновников Нацсовета по телевидению и радиовещанию. Об этом сообщается на сайте его Администрации.

Так, одним указом Зеленский отменил другой указ Петра Порошенко об увольнении Юрия Артеменко с должности члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Другим распоряжением президент освободил Артеменко от должности члена Нацкомисии, которая осуществляет госрегулирование в сфере связи и информатизации.

Третьим указом Зеленский отменил указ Порошенко о назначении Владимира Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания".

Гройсман передаст заявление об увольнение Раде
Гройсман передаст заявление об увольнение Раде

Обновлено в 13:32 Об этом сообщает Укринформ.

Обновлено в 13:50 Новоназначенный указом экс-президента Украины Петра Порошенко член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко считает незаконным свое увольнение указом нового главы государтсва Владимира Зеленского (№323/2019 от 4 мая).

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский вернул Артеменко в Нацсовет»
Фото Зеленский отменил увольнение Артеменко и назначение Горковенко в Нацсовет по ТВ
Фото Зеленский уволил Артеменко из НКРСИ, вернув его в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, исключив из него Горковенко
Фото Зеленский уволил Артеменко с должности члена Нацкомиссии
Фото Зеленский вернул Артеменко в Нацсовет
Фото Зеленский вернул Артеменко в Нацсовет по телевидению и радио
Фото Зеленский вернул Артеменко в Нацсовет по телевидению
Фото Ротация в Нацсовете: Зеленский убрал пиарщика Порошенко и вернул Артеменко
Фото Зеленский отменил назначение Горковенко на должность члена Нацсовета по вопросам телевидения
Фото Горковенко оспорит указ Зеленского об отмене его назначения членом Нацсовета
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  24.05.19, 12:33 Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил Юрия Артеменко с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ),…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  24.05.19, 12:40 Президент Владимир Зеленский отменил увольнение Юрия Артеменко с должности члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и назначение Владимира Горковенко членом Нацсовета. Об этом…
Униан Униан  ·  24.05.19, 12:52 Зеленский уволил Юрия Артеменко с должности члена НКРСИ и вернул его в Нацсовет по ТВ и радио.
Телеграф Телеграф  ·  24.05.19, 12:52 Владимир Зеленский уволил Артеменко из НКРСИ, вернув его в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, исключив из него Горковенко.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  24.05.19, 12:59 Шестой президент Украины отменил указ об увольнении, подписанный своим предшественником Петром Порошенко.
Комментарии Комментарии  ·  24.05.19, 13:05 Отменен указ о назначении в Нацсовет Горковенко Президент Владимир Зеленский отменил указ об увольнении Юрия Артеменко с должности члена Национального совета по телевидению и радиовещанию.Документ обнародован…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  24.05.19, 13:09 Президент Владимир Зеленский уволил Юрия Артеменко с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Об этом говорится в указе Президента…
Главред Главред  ·  24.05.19, 13:19 Пиарщика Порошенко убрали из Нацсовета / .facebook.com/Володимир Горковенко Всего 20 дней Владимир Горковенко, бывший сотрудник Администрации Президента Петра Порошенко и его пиарщик, был членом Национального...
Газета День Газета День  ·  24.05.19, 13:26 Президент Украины Владимир Зеленский отменил назначение экс-сотрудника администрации Петра Поршенко Владимира Горковенко на должность члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.…
Фокус Фокус  ·  24.05.19, 13:32 Назначенный Порошенко член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко обжалует в суде Указ президента Владимира Зеленского об отмене его назначения на эту должность.…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  24.05.19, 13:50 Новоназначенный указом экс-президента Украины Петра Порошенко член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко считает незаконным свое увольнение указом нового главы…
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