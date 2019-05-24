Сегодня в 13:10

Зеленский вернул Артеменко в Нацсовет (12 новостей) «Зеленский уволил Юрия Артеменко с должности члена НКРСИ и вернул его в Нацсовет по ТВ и радио»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал несколько кадровых указов относительно двух чиновников Нацсовета по телевидению и радиовещанию. Об этом сообщается на сайте его Администрации.

Так, одним указом Зеленский отменил другой указ Петра Порошенко об увольнении Юрия Артеменко с должности члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Другим распоряжением президент освободил Артеменко от должности члена Нацкомисии, которая осуществляет госрегулирование в сфере связи и информатизации.

Третьим указом Зеленский отменил указ Порошенко о назначении Владимира Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания".

Гройсман передаст заявление об увольнение Раде

Обновлено в 13:32 Об этом сообщает Укринформ.

Обновлено в 13:50 Новоназначенный указом экс-президента Украины Петра Порошенко член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко считает незаконным свое увольнение указом нового главы государтсва Владимира Зеленского (№323/2019 от 4 мая).