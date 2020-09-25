Зеленський відреагував на авіакатастрофу під Чугуєвом

Президент Владимир Зеленский пообещал прибыть в Чугуев Харьковской области, где произошла авиакатастрофа.

"Разбился самолет Ан-26. На борту, кроме экипажа, были украинские курсанты. Есть погибшие и раненые. По состоянию на эту минуту подтверждено 20 погибших. Двух ищем. Двое выжили. По предварительным данным, всего было 28 человек на борту. Просто нет слов", - написал он в Facebook.

Зеленский заявил, что срочно создают комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии.

Поручение было дано премьер-министру. На месте работает поисковая команда.

"Завтра буду на Харьковщине", - добавил президент.

В Чугуеве Харьковской обл. около 20.45 упал военный самолет АН-26. На нем курсанты Харьковского университета Воздушных Сил осуществляли учебный полет. Сейчас известно о 20 погибших и двух тяжело раненых во время падения военного самолета в Харьковской обл. Двух пострадавших с тяжелыми ожогами госпитализировали.