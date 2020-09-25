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Зеленський відреагував на авіакатастрофу під Чугуєвом

Зеленський відреагував на авіакатастрофу під Чугуєвом (3 новости)

«Зеленський доручив терміново створити урядову комісію для розслідування всіх обставин та причин трагедії»

Президент Владимир Зеленский пообещал прибыть в Чугуев Харьковской области, где произошла авиакатастрофа.

"Разбился самолет Ан-26. На борту, кроме экипажа, были украинские курсанты. Есть погибшие и раненые. По состоянию на эту минуту подтверждено 20 погибших. Двух ищем. Двое выжили. По предварительным данным, всего было 28 человек на борту. Просто нет слов", - написал он в Facebook.

Зеленский заявил, что срочно создают комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии.

Поручение было дано премьер-министру. На месте работает поисковая команда.

"Завтра буду на Харьковщине", - добавил президент.

В Чугуеве Харьковской обл. около 20.45 упал военный самолет АН-26. На нем курсанты Харьковского университета Воздушных Сил осуществляли учебный полет. Сейчас известно о 20 погибших и двух тяжело раненых во время падения военного самолета в Харьковской обл. Двух пострадавших с тяжелыми ожогами госпитализировали.

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Страна.ua Страна.ua  ·  25.09.20, 21:57 ...
Главком Главком  ·  25.09.20, 22:34 Зеленський доручив терміново створити урядову комісію для розслідування всіх обставин та причин трагедії
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