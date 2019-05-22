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Политика
5 канал 5 канал · · Обновлено в 14:28
Зеленский внес в Раду первый законопроект. Про закупки в период досрочных выборов

Зеленский внес в Раду первый законопроект. Про закупки в период досрочных выборов (17 новостей)

«Текст опубликован на сайте ВР»

Президент Володимир Зеленський вніс у Раду перший законопроект. Його вже розміщено на сайті Верховної Ради.

Проект закону про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо здійснення закупівель під час виборчого процесу зареєстрований у парламенті і пропонує внести зміни до двох статей Закону, а саме:

1. Частину 3 статті 2 доповнити абзацами такого змісту:

"послуги, які закуповуються Центральною виборчою комісією під час виборчого процесу: з виготовлення, пакування, доставки виборчих бюлетенів; з перевезення та доставки відправлень, що містять документацію та матеріальні цінності, пов’язані з виборами; з опублікування матеріалів про організацію підготовки та проведення виборів, що підлягають обов’язковому оприлюдненню в засобах масової інформації відповідно до законодавства; телеграфного зв’язку і телекомунікаційних послуг; з надання ефірного часу для розміщення матеріалів, що підлягають оприлюдненню в засобах масової інформації державної та комунальної форм власності відповідно до закону;товари і послуги, необхідні для виконання окружними виборчими комісіями повноважень з підготовки та проведення виборів в Україні у період виборчого процесу;

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товари і послуги, необхідні для підготовки та проведення позачергових, повторних виборів Президента України, позачергових, повторних, проміжних виборів народних депутатів України, позачергових, повторних, проміжних місцевих виборів;

послуги з підтримки, обслуговування та модифікації Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори".

2. Статтю 18 доповнити частиною тринадцятою такого змісту:

"13. Розгляд скарг, що стосуються закупівель виборчими комісіями під час виборчого процесу товарів і послуг для підготовки та проведення виборів в Україні, не зупиняє проведення процедури закупівель, початок електронного аукціону та перебіг будь-яких строків, визначених цим Законом".

У пояснювальній записці йдеться, що законопроект розроблено з метою забезпечення організації підготовки та проведення виборів в Україні, а саме здійснення закупівель товарів і послуг для таких потреб.

Обновлено в 14:06 Президентский законопроект изменений в закон "О выборах народных депутатов" уже зарегистрирован в парламенте, а текст законопроекта доступен на сайте Рады.

Обновлено в 14:28 Парламентарии отказались включить в повестку дня сессии законопроект авторства президента Украины Владимира Зеленского (№10319) о внесении изменений в законы в связи со сменой избирательной системы для выборов народных депутатов и альтернативный ему проект закона (№10319-1) авторства группы нардепов.

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