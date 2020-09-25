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Капитал Капитал · · Обновлено в 11:51
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Зеленский внесет в Раду законопроект о налоговой амнистии

Зеленский внесет в Раду законопроект о налоговой амнистии (6 новостей)

«У Раді очікують законопроєкт у найближчі дні»

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция «Слуга народа») ожидает внесения в Верховную Раду в ближайшие дни президентского законопроекта о налоговой амнистии. «Цели ясны. Задачи определены. Текст согласован», — написал глава комитета в Facebook в ночь на пятницу. По его словам, у амнистии несколько задач: дать возможность людям выйти из тени перед внедрением автоматического обмена налоговой информацией, привлечь деньги в экономику и в бюджет, хотя последняя цель не основная. «Если говорить об объеме денег в тени в сбережениях граждан, конечно, никто не знает точной суммы. По нашим расчетам где-то 50 млрд (долларов). Если удастся вывести хотя бы 10, это будет победой, мое мнение», — добавил Гетманцев. Президент Украины Владимир Зеленский в ма...

Обновлено в 11:41 "Со дня на день ждем законопроект о налоговой амнистии от президента. Цели ясны. Задачи определены. Текст согласован", отметил парламентарий.

Обновлено в 11:51 По расчетам властей, 50 млрд находится "в тени" в сбережениях граждан.

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский внесет в Раду законопроект о налоговой амнистии»
Фото Зеленський внесе в Раду закон про податкову амністію
Фото Зеленский вскоре внесет в Раду закон о налоговой амнистии, - нардеп
Фото Зеленский внесет в Раду законопроект о налоговой амнистии со дня на день – Гетманцев
Фото В Раде анонсировали законопроект Зеленского о налоговой амнистии
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  25.09.20, 09:07 Предполагается, что документ будет направлен на вывод денег из "тени"
Главком Главком  ·  25.09.20, 10:07 У Раді очікують законопроєкт у найближчі дні
РБК Украина РБК Украина  ·  25.09.20, 10:36 Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что президент Владимир Зеленский в ближайшие дни внесет в парламент законопроект о налоговой…
Гордон Гордон  ·  25.09.20, 11:41 Текст законопроекта о налоговой амнистии согласован с президентом Украины Владимиром Зеленским. Скоро он внесет его в Верховную Раду, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ТСН ТСН  ·  25.09.20, 11:51 По расчетам властей, 50 млрд находится "в тени" в сбережениях граждан.
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