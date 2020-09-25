Зеленский внесет в Раду законопроект о налоговой амнистии

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция «Слуга народа») ожидает внесения в Верховную Раду в ближайшие дни президентского законопроекта о налоговой амнистии. «Цели ясны. Задачи определены. Текст согласован», — написал глава комитета в Facebook в ночь на пятницу. По его словам, у амнистии несколько задач: дать возможность людям выйти из тени перед внедрением автоматического обмена налоговой информацией, привлечь деньги в экономику и в бюджет, хотя последняя цель не основная. «Если говорить об объеме денег в тени в сбережениях граждан, конечно, никто не знает точной суммы. По нашим расчетам где-то 50 млрд (долларов). Если удастся вывести хотя бы 10, это будет победой, мое мнение», — добавил Гетманцев. Президент Украины Владимир Зеленский в ма...

Обновлено в 11:41 "Со дня на день ждем законопроект о налоговой амнистии от президента. Цели ясны. Задачи определены. Текст согласован", отметил парламентарий.

Обновлено в 11:51 По расчетам властей, 50 млрд находится "в тени" в сбережениях граждан.