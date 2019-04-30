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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 23:32
· Встреча · Филарет · Фото
Зеленский встретился с Филаретом

Зеленский встретился с Филаретом (6 новостей)

«30 апреля Владимир Зеленский всретился с Николаем Салабаем»

Патриарх Филарет провел встречу с избранным президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщается на Facebook-странице священнослужителя.

Во встрече также принял участие настоятель храма Рождества Христова протоирей Николай Салабай.

Филарет поздравил Зеленского с победой на выборах и призвал "использовать данную ему власть для содействия добру и борьбе со злом".

Патриах вручил избранному президенту "памятный подарок". Судя по опубликованным фото, это - яйцо.

Зеленскому лучше не встречаться лицом к лицу с Путиным, – Апаршин
Зеленскому лучше не встречаться лицом к лицу с Путиным, – Апаршин

Ранее сегодня Зеленский также встретился с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием. По словам священнослужителями, они говорили о войне, преодолении коррупции и бедности.

Обновлено в 22:52 Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с почетным патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом.

Обновлено в 23:32 30 апреля Владимир Зеленский всретился с Николаем Салабаем.

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский встретился с Филаретом»
Фото Филарет на встрече с Зеленским призвал его использовать власть "для содействия добру и преодоления зла"
Фото Филарет на встрече с Зеленским призвал его использовать власть "для содействия добру и преодоления зла"
Фото Зеленский встретился с Филаретом
Фото Филарет на встрече с Зеленским призвал его использовать власть "для содействия добру и преодоления зла"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  30.04.19, 20:27 Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился во вторник с почетным патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом и настоятелем храма Рождества Христова протоиереем Николаем Салабаем.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  30.04.19, 20:31 Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился во вторник с почетным патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом и настоятелем храма Рождества Христова протоиереем Николаем Салабаем.
ТСН ТСН  ·  30.04.19, 20:45 Филарет призвал использовать данную Зеленскому власть для содействия добру.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  30.04.19, 22:52 Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с почетным патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  30.04.19, 23:32 30 апреля Владимир Зеленский всретился с Николаем Салабаем.
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