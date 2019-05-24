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Зеленский встретился с главой НБУ

Зеленский встретился с главой НБУ (4 новости)

«Президент Владимир Зеленский и глава Национального банка Яков Смолий обсудили вопросы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), миссия которого сократила график…»

Президент Украина Владимир Зеленский и глава Национального банка Украины Яков Смолий обсудили вопросы сотрудничества Международным валютным фондом и важность независимости НБУ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Смолия в Twitter.

По словам главы НБУ, встреча с президентом была содержательной.

"У меня была первая встреча с президентом Зеленским. Обсуждали текущую экономическую ситуацию и работу банковской системы, необходимость сотрудничества с МВФ и важность независимости НБУ. А также - дальнейшие шаги для поддержки макрофинансовой стабильности", - написал Смолий.

Мав першу зустріч із Президентом @ZelenskyyUa. Обговорювали поточну економічну ситуацію і роботу банківської системи, необхідність співпраці з #МВФ та важливість незалежності #НБУ. А також - подальші кроки для підтримки макрофінансової стабільності. Змістовно. pic.twitter.com/xj4nIGbCap

— Yakiv Smolii (@YSmolii) 24 мая 2019 г.

Ранее РБК-Украина сообщало, что глава НБУ Яков Смолий и члены его команды в центробанке не собираются уходить в отставку. Смолий отметил сплоченность команды НБУ и сообщил о том, что никто из сотрудников не говорил о намерении уйти. Также он сообщил, что в настоящее время какого-либо политического давления на центробанк нет. 

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