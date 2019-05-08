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Зеленский встретился с посланником Госдепартамента

Зеленский встретился с посланником Госдепартамента (4 новости)

«Заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент прибыл в Украину. Об этом сообщает посольство США в Украине на своей странице…»

Избранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с прибывшим в Киев представителем Госдепартамента Джорджем Кентом. Об этом в среду сообщила пресс-служба американского посольства в Киеве. «Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент поздравил новоизбранного президента Владимира Зеленского с победой и отметил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем готовы поддерживать партнерские отношения с Украиной для продвижения политических и экономических реформ», — сказано в сообщении посольства США. Ранее в среду диппредставительство США сообщило о прибытии Кента в украинскую столицу для встречи с должностными лицами Украины. Он приехал с намерениями провести переговоры о партнерстве двух стран, политических и экономических реформах и противодействия российской агрессии.

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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  08.05.19, 10:24 Заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент прибыл в Украину. Об этом сообщает посольство США в Украине на своей странице в Facebook в среду, 8 мая. "Мы снова приветствуем в Киеве…
Канал 112 Канал 112  ·  08.05.19, 14:53 Заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент встретился с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщило посольство Соединенных Штатов Америки в Киеве Twitter. "Заместитель…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  08.05.19, 15:00 Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, прибывший в среду, 8 мая, с визитом в Киев, встретился с новоизбранный президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба посольства США…
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