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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 20:15
Зеленский ввел в действие решение СНБО по усилению кибербезопасности

Зеленский ввел в действие решение СНБО по усилению кибербезопасности (7 новостей)

«Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно усиления возможностей государс»

Президент Украины Владимир Зеленский указом изменил данные пяти фигурантов из санкционного списка террористов. Об этом сказано в указе №924/2019.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 декабря 2019 "О внесении изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается)", - говорится в сообщении.

Также в указе сказано, что контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящего указа, возлагается на секретаря СНБО Украины.

В тексте решения СНБО уточняются персональные данные фигурантов, внесенных в список ошибочно из-за полного совпадения фамилии, имени и отчества. Оги были заменены корректными данными.

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Отметим, указ вступает в силу со дня его опубликования.

Обновлено в 17:32 Так, согласно указу, предлагается создать межведомственную рабочую группу по подготовке предложений по совершенствованию государственной политики развития спиртовой отрасли Украины. А также рекомендуется назначить на должность председателя межведомственной группы заместителя Руководителя Офиса Президента Андрея Смирнова.

Обновлено в 20:15 Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно усиления возможностей государс

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский ввел в действие решение СНБО по усилению кибербезопасности»
Фото Зеленский подписал указ об исправлении данных граждан, ошибочно попавших в санкционный список
Фото Зеленский ввел в действие решение СНБО по усилению кибербезопасности
Фото Зеленский ввел в действие решение СНБО по кибербезопасности
Фото Президент ввел в действие решение СНБО об усилении кибербезопасности в Украине
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УНН УНН  ·  21.12.19, 17:32 “Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 декабря 2019 года “О совершенствовании государственной политики развития спиртовой…
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