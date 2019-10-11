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Зеленский ввел Витренко в наблюдательный совет "Укроборонрома" (11 новостей) «Президент Украины подписал указ, которым внес изменения в указ от 7 октября 2019 года № 734»

Сегодняшним указом президента Украины Владимира Зеленского исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко стал членом наблюдательного совета госпредприятия "Укроборонпром".Президент Украины Владимир Зеленский назначил членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" исполнительного директора НАК "Нафтогаз України" Юрия Витренко. Об этом сегодня сообщается на сайте президента.

"Назначить членом Наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Витренко Юрия Юрьевича исполнительного директора "Группы Нафтогаз" акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз України" (по согласию)", говорится в тексте указа.

Он вступает в силу с момента опубликования.

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30 августа Зеленский назначил гендиректором госконцерна Айвараса Абромавичюса.

Обновлено в 14:54 Президент Украины Владимир Зеленский назначил членом наблюдательного совета Государственного концерна «Укроборонпром» исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко.