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Политика
Гордон Гордон · · Обновлено в 14:54
· Президент Украины · Директор · Наблюдательный совет
Зеленский ввел Витренко в наблюдательный совет "Укроборонрома"

Зеленский ввел Витренко в наблюдательный совет "Укроборонрома" (11 новостей)

«Президент Украины подписал указ, которым внес изменения в указ от 7 октября 2019 года № 734»

Сегодняшним указом президента Украины Владимира Зеленского исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко стал членом наблюдательного совета госпредприятия "Укроборонпром".Президент Украины Владимир Зеленский назначил членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" исполнительного директора НАК "Нафтогаз України" Юрия Витренко. Об этом сегодня сообщается на сайте президента.

"Назначить членом Наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Витренко Юрия Юрьевича исполнительного директора "Группы Нафтогаз" акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз України" (по согласию)", говорится в тексте указа.

Он вступает в силу с момента опубликования.

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30 августа Зеленский назначил гендиректором госконцерна Айвараса Абромавичюса.

Обновлено в 14:54 Президент Украины Владимир Зеленский назначил членом наблюдательного совета Государственного концерна «Укроборонпром» исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко.

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский ввел Витренко в наблюдательный совет "Укроборонрома"»
Фото Зеленский ввел Витренко в наблюдательный совет "Укроборонрома"
Фото Зеленский назначил Витренко членом наблюдательного совета "Укроборонпрома"
Фото Витренко вошел в наблюдательный совет "Укроборонпрома"
Фото Президент назначил исполнительного директора Нафтогаза в наблюдательный совет Укроборонпрома
Фото Зеленский назначил Витренко членом набсовета "Укроборонпрома"
Фото Зеленский включил исполнительного директора «Нафтогаза» Витренко в наблюдательный совет «Укроборонпрома»
Фото Витренко назначен членом наблюдательного совета «Укроборонпрома»
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  11.10.19, 12:10 Президент Владимир Зеленский назначил членом наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Витренко. Об этом говорится в указе президента.Новость дополняется...
Газета День Газета День  ·  11.10.19, 12:38 Президент Владимир Зеленский назначил членом наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Витренко. Об этом говорится в указе президента. Зеленский внес изменения в свой указ…
Новый Регион Новый Регион  ·  11.10.19, 12:51 Президент назначил исполнительного директора Нафтогаза в наблюдательный совет Укроборонпрома 11.10.2019 12:20 Укринформ Президент Владимир Зеленский назначил исполнительного директора НАК "Нафтогаза"…
Фокус Фокус  ·  11.10.19, 13:00 Президент Владимир Зеленский назначил исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко членом наблюдательного совета Укроборонпрома. Соответствующий указ №747/2019 опубликован на сайте офиса президента.…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Украинская правда Украинская правда  ·  11.10.19, 13:09 Президент Владимир Зеленский назначил исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".
Канал 112 Канал 112  ·  11.10.19, 13:09 Президент Владимир Зеленский назначил членом наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Витренко, который является исполнительным директором "Нафтогаза". Об этом говорится в…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  11.10.19, 13:26 Президент Владимир Зеленский назначил исполнительного директора группы "Нефтегаз Украины" Юрия Витренко членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром". Об этом говорится в указе…
Униан Униан  ·  11.10.19, 14:12 Президент Украины подписал указ, которым внес изменения в указ от 7 октября 2019 года № 734.
20 минут Украина 20 минут Украина  ·  11.10.19, 14:54 Президент Украины Владимир Зеленский назначил членом наблюдательного совета Государственного концерна «Укроборонпром» исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко.
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