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Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево

Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево (6 новостей)

«Новоизбранный президент также вспомнил узников Кремля и погибших на Донбассе»

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с аварией самолета в Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек. Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.

Зеленский отметил, что жизнь является наивысшей ценностью.

"О том, что его нужно беречь, нам напоминают наши потери на фронте, трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке и аварии в Шереметьево. Погибших не вернуть. Мы сочувствуем близким и будем помнить о тех, кого больше нет", - подчеркнул он.

Он также добавил, что украинцы думают о пленных соотечественниках в России.

"Они живы. И есть те, в чьих силах вернуть их в семьи, те, в чьих силах не допустить трагедий. Чтобы иметь шанс в этом мире, должны поставить человека и его жизнь главной целью", - отметил Зеленский.

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево»
Фото Зеленский выразил соболезнования в связи с аварией в Шереметьево              
Фото Зеленский: наши потери на фронте, теракт на Шри-Ланке, авария в "Шереметьево" напоминают нам о ценности жизни каждого человека
Фото Авиакатастрофа в Шереметьево: Зеленский выразил соболезнования
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Факты Факты  ·  06.05.19, 14:53 Новоизбранный президент также вспомнил узников Кремля и погибших на Донбассе
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  06.05.19, 14:53 Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что потери Украины на фронте, трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке и аварии в московском аэропорту "Шереметьево", напоминают, что человеческая…
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  06.05.19, 15:00 Избранный президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 6 мая, выразил соболезнования в связи с катастрофой в аэропорту Шереметьево самолета SSJ-100. Об этом он написал на своей странице в Facebook.…
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