Зеленский захотел перенести Администрацию президента: сколько будет стоить переезд

Переезд офиса президента из Банковой за пределы Киева будет стоить стране десятки миллионов долларов.
Об этом сказал бывший заместитель главы АП Дмитрий Шимкив в интервью "Украинской правде".
"Первый вопрос - место. Его строим за государственный счет? Если брать в аренду - это расходы, вы становитесь заложником организации, которая дает в аренду. Конечно, захочется здание класса "А". Как правило, такие здания находятся в центре, а не за пределами города. Соответственно, нужны будут дополнительные инвестиции... Это десятки миллионов долларов... Кроме того, это не быстро", - сказал Шимкив.
Он рассказал, что после победы на выборах Петра Порошенко уже изучали вопрос переезда Администрации президента.
"Нельзя взять один институт и отделить. Надо понимать, что в Украине есть государственный квартал: это Кабинет министров, государственный банк, Верховная Рада, большинство министерств сконцентрированы на определенной территории. Это позволяет работникам быстро коммуницировать, переходить, проводить совещания. Во всем мире есть государственные кварталы", - подчеркнул он.
Перед вторым туром выборов Владимир Зеленский рассказывал, что в случае победы планирует перенести офис главы государства за Киев.