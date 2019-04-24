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Зеленский захотел перенести Администрацию президента: сколько будет стоить переезд

Зеленский захотел перенести Администрацию президента: сколько будет стоить переезд (4 новости)

«Переезд можно организовать за год, однако остается вопрос денег»

Переезд офиса президента из Банковой за пределы Киева будет стоить стране десятки миллионов долларов.

Об этом сказал бывший заместитель главы АП Дмитрий Шимкив в интервью "Украинской правде".

"Первый вопрос - место. Его строим за государственный счет? Если брать в аренду - это расходы, вы становитесь заложником организации, которая дает в аренду. Конечно, захочется здание класса "А". Как правило, такие здания находятся в центре, а не за пределами города. Соответственно, нужны будут дополнительные инвестиции... Это десятки миллионов долларов... Кроме того, это не быстро", - сказал Шимкив.

Он рассказал, что после победы на выборах Петра Порошенко уже изучали вопрос переезда Администрации президента.

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"Нельзя взять один институт и отделить. Надо понимать, что в Украине есть государственный квартал: это Кабинет министров, государственный банк, Верховная Рада, большинство министерств сконцентрированы на определенной территории. Это позволяет работникам быстро коммуницировать, переходить, проводить совещания. Во всем мире есть государственные кварталы", - подчеркнул он.

Перед вторым туром выборов Владимир Зеленский рассказывал, что в случае победы планирует перенести офис главы государства за Киев.

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский захотел перенести Администрацию президента: сколько будет стоить переезд»
Фото Зеленский захотел перенести Администрацию президента: сколько будет стоить переезд
Фото Переезд АП будет стоить десятки миллионов долларов
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