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Зеленский запросил у Израиля гумпомощь для борьбы с COVID-19 (4 новости) «Нетаньяху пригласил президента Украины в свою страну»

Президент Украины Владимир Зеленский запросил у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху гуманитарную помощь для борьбы с пандемией коронавируса. Также Украина и Израиль договорились объединить усилия для борьбы с COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Сообщается, что лидеры Украины и Израиля провели телефонный разговор 25 мая.

"Израиль - это пример эффективной борьбы с пандемией. Был бы благодарен вашему правительству за предоставление гуманитарной помощи, а также за обмен передовым опытом в борьбе с коронавирусом", - сказал Зеленский.

Премьер Израиля отметил, что израильское правительство рассмотрит запрос Украины о предоставлении гумпомощи.

Ранее РБК-Украина писало, что США предоставят Украине дополнительно 1 млн долларов для борьбы с пандемией коронавируса.

Также сообщалось, что на прошлой неделе Азербайджан передал Украине 23 тонны гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19.

Кроме этого, Европейский...