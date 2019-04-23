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Политика
Капитал Капитал · · Обновлено в 22:40
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Зеленский заявил Меркель, что заинтересован в "Нормандском формате" - кабмин ФРГ

Зеленский заявил Меркель, что заинтересован в "Нормандском формате" - кабмин ФРГ (5 новостей)

«Западные лидеры налаживают связь с победителем выборов»

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с Владимиром Зеленским, который победил на выборах президента Украины. Об этом сообщила во вторник представитель Кабмина ФРГ Ульрике Деммер. «Канцлер подчеркнула, что федеральное правительство будет и в будущем активно помогать Украине на пути реформ, а также поддерживать ее право на суверенитет и территориальную целостность», — говорится в сообщении Деммер. Отметим, что Меркель одной из последних среди западных лидеров поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах. Также перед вторым туром выборов на Украине Меркель, в отличие от президента Франции Эмманюэля Макрона, приняла 12 апреля в Берлине только действующего президента Украины Петра Порошенко. Немецкие эксперты тогда заметили, что такого случая, когда канцлер встречается с одним из кандидатов на высший государственный пост между первым и вторым туром, еще не было.

Обновлено в 22:40 Западные лидеры налаживают связь с победителем выборов.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  23.04.19, 20:40 Канцлер Германии Ангела Меркель и победивший во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский провели во вторник телефонный разговор, сообщила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике…
Униан Униан  ·  23.04.19, 20:41 Канцлер ФРГ Ангела Меркель пригласила избранного президента Украины Владимира Зеленского в Германию.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  23.04.19, 22:40 Западные лидеры налаживают связь с победителем выборов.
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