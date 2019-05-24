  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Зеленский заявил о готовности прилететь на Закарпатье, чтобы проконтролировать ликвидацию последствий паводка
Общество
Гордон Гордон ·
· Президент Украины · Последствия · Пресс-служба · Ликвидация · Глава ОГА
Зеленский заявил о готовности прилететь на Закарпатье, чтобы проконтролировать ликвидацию последствий паводка

Зеленский заявил о готовности прилететь на Закарпатье, чтобы проконтролировать ликвидацию последствий паводка (4 новости)

«Вчера, 23 мая, президент Владимир Зеленский позвонил и.о. главы Закарпатской облгосадминистрации Ярославу Галасу, чтобы услышать оперативную информацию о последствиях паводка…»

В пресс-служба Закарпатской облгосадминистрации сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с и.о. главы ОГА Ярославом Галасом по ситуации с паводками в регионе.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов лично прилететь в Закарпатскую область, чтобы проконтролировать процесс ликвидации паводков. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной государственной администрации.

Зеленский вечером 23 мая позвонил и.о. главы ОГА Ярославу Галасу из-за ситуации с паводками. Галас доложил президенту о ситуации по районам области в бассейне рек Ужа, Тисы и Боржавы сообщил о подтоплении дворов и сельскохозяйственных угодий, о разрушенных укреплениях берегов.

"Более полная картина о разрушительных последствиях стихии будет известна на следующей неделе, сразу после того, как комиссия по районам проведут инвентаризацию и оценят нанесенный ущерб. Однако уже сейчас понятно, что Закарпатью придется обращаться к Кабинету Министров Украины с просьбой выделить области из резервного фонда средства для ликвидации последствий непогоды", отметил Галас.

Президент Украины встретился с королем Испании Фелипе VI: что обсуждалось
Президент Украины встретился с королем Испании Фелипе VI: что обсуждалось

Зеленский поручил главе ОГА держать ситуацию под контролем, "и заверил, что в случае необходимости готов лично прилететь в Закарпатье, чтобы проконтролировать ликвидацию последствий паводка".

По информации пресс-службы областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на утро сегодняшнего дня на территории Закарпатской области подтоплены 241 домохозяйство, из которых 23 жилые дома, около 2 тыс. га сельхозугодий и пастбищ, повреждены 15 мостовых переходов, разрушено и повреждено по одному мосту, также разрушено 930 метров берегоукреплений.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  24.05.19, 09:33 Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с исполняющим обязанности председателя Закарпатской облгосадминистрации Ярославом Галасом и заверил, что в случае необходимости готов лично…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  24.05.19, 10:46 Вчера, 23 мая, президент Владимир Зеленский позвонил и.о. главы Закарпатской облгосадминистрации Ярославу Галасу, чтобы услышать оперативную информацию о последствиях паводка на области. Об этом сообщает…
Канал 112 Канал 112  ·  24.05.19, 10:57 Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с и.о. председателя Закарпатской областной государственной администрации Ярославом Галасом ситуацию с подтоплениями в регионе. Глава государства заверил, что…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Генштаб пояснил, почему генерал не отдал честь Зеленскому: видео

Генштаб пояснил, почему генерал не отдал честь Зеленскому: видео
Известная украинская журналистка Соня Кошкина родила дочь

Известная украинская журналистка Соня Кошкина родила дочь
На синод ПЦУ прибыл Филарет

На синод ПЦУ прибыл Филарет
Зеленский заявил о готовности прилететь на Закарпатье, чтобы проконтролировать ликвидацию последствий паводка

Зеленский заявил о готовности прилететь на Закарпатье, чтобы проконтролировать ликвидацию…
&quot;Лично посетила Майдан, чтобы раздать участникам манифестаций бутерброды&quot;. Нуланд не пустили в Россию

"Лично посетила Майдан, чтобы раздать участникам манифестаций бутерброды". Нуланд не…
Филарет: Знали бы содержание ‒ не согласились бы на томос

Филарет: Знали бы содержание ‒ не согласились бы на томос
Епифаний завтра созывает Синод ПЦУ

Епифаний завтра созывает Синод ПЦУ
На Закарпатье паводок разрушил мост и &quot;отрезал&quot; село

На Закарпатье паводок разрушил мост и "отрезал" село
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В финальной серии &quot;Игры престолов&quot; заметили киноляп

В финальной серии "Игры престолов" заметили киноляп
Зеленский в ближайшее время проведет телефонный разговор с Макроном

Зеленский в ближайшее время проведет телефонный разговор с Макроном
Украине нужен $1 млрд: &quot;Нафтогаз&quot; предупредил о проблемах с подготовкой к зиме

Украине нужен $1 млрд: "Нафтогаз" предупредил о проблемах с подготовкой…
Могильник курячого магната Сігала: топ-менеджерів «Гаврилівських курчат» визнали винними

Могильник курячого магната Сігала: топ-менеджерів «Гаврилівських курчат» визнали винними
Володимир Зеленський образився на Верховну Раду?

Володимир Зеленський образився на Верховну Раду?
До 130-річчя з дня народження Сікорського у Музеї діаспори оновили експозицію на честь легендарного конструктора

До 130-річчя з дня народження Сікорського у Музеї діаспори оновили…
Блок Петра Порошенка проведе з&#039;їзд в останній день весни

Блок Петра Порошенка проведе з'їзд в останній день весни
Хомчак прокоментував ймовірність переговорів з бойовиками на Донбасі

Хомчак прокоментував ймовірність переговорів з бойовиками на Донбасі
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.