Зеленский заявил о готовности прилететь на Закарпатье, чтобы проконтролировать ликвидацию последствий паводка (4 новости) «Вчера, 23 мая, президент Владимир Зеленский позвонил и.о. главы Закарпатской облгосадминистрации Ярославу Галасу, чтобы услышать оперативную информацию о последствиях паводка…»

В пресс-служба Закарпатской облгосадминистрации сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с и.о. главы ОГА Ярославом Галасом по ситуации с паводками в регионе.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов лично прилететь в Закарпатскую область, чтобы проконтролировать процесс ликвидации паводков. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной государственной администрации.

Зеленский вечером 23 мая позвонил и.о. главы ОГА Ярославу Галасу из-за ситуации с паводками. Галас доложил президенту о ситуации по районам области в бассейне рек Ужа, Тисы и Боржавы сообщил о подтоплении дворов и сельскохозяйственных угодий, о разрушенных укреплениях берегов.

"Более полная картина о разрушительных последствиях стихии будет известна на следующей неделе, сразу после того, как комиссия по районам проведут инвентаризацию и оценят нанесенный ущерб. Однако уже сейчас понятно, что Закарпатью придется обращаться к Кабинету Министров Украины с просьбой выделить области из резервного фонда средства для ликвидации последствий непогоды", отметил Галас.

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Зеленский поручил главе ОГА держать ситуацию под контролем, "и заверил, что в случае необходимости готов лично прилететь в Закарпатье, чтобы проконтролировать ликвидацию последствий паводка".

По информации пресс-службы областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на утро сегодняшнего дня на территории Закарпатской области подтоплены 241 домохозяйство, из которых 23 жилые дома, около 2 тыс. га сельхозугодий и пастбищ, повреждены 15 мостовых переходов, разрушено и повреждено по одному мосту, также разрушено 930 метров берегоукреплений.