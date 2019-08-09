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Зеленского и Трампа ждут две встречи

Зеленского и Трампа ждут две встречи (4 новости)

«Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп теоретически могут дважды встретиться - в Польше и на Генассамблее ООН…»

Президент Украины Владимир Зеленский и его коллега из США Дональд Трамп смогут пообщаться в Варшаве и Нью-Йорке. Об этом рассказал журналистам временный поверенный в делах США Уильям Тейлор.

"Мы знаем о двух случаях, где оба президента будут присутствовать.

Оба президента хотят пообщаться и в Польше, и в Нью-Йорке. Мы надеемся, что у президентов будут еще и другие возможности для встречи и общения, но, кроме этих двух, мы еще не определились с конкретными другими", - сказал Тейлор, сообщает "Укрінформ"

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Относительно официального визита Зеленского в США, то дипломат отметил, что "такой план в целом есть, но конкретных дат пока нет", сейчас идет согласование графиков.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  09.08.19, 13:55 Временный поверенный в делах США Уильям Тейлор заявляет, что дата официального визита президента Украины в США еще не определена, но Владимир Зеленский и Дональд Трамп смогут пообщаться в Варшаве и Нью-Йорке.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  09.08.19, 16:48 Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп теоретически могут дважды встретиться - в Польше и на Генассамблее ООН в США
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