Зеленскому полиция вручила админпротокол за демонстрацию заполненного бюллетеня

Полиция вручила кандидату на пост Президента Украины шоумену Владимиру Зеленскому админпротокол за демонстрацию бюллетеня на избирательном участке.
Об этом сообщает штаб кандидата в Facebook.
Как сообщалось, Зеленский на выходе из кабинки для голосования продемонстрировал журналистам заполненный бюллетень.
21 апреля в Украине проходит второй тур выборов президента. За пост главы государства борются шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
В 8:00 в стране открылись избирательные участки. Отдать свой голос можно до 20:00.