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Зеленскому полиция вручила админпротокол за демонстрацию заполненного бюллетеня

Зеленскому полиция вручила админпротокол за демонстрацию заполненного бюллетеня (4 новости)

«Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский признал, что нарушил закон, показав свой заполненный бюллетень на избирательном участке»

Полиция вручила кандидату на пост Президента Украины шоумену Владимиру Зеленскому админпротокол за демонстрацию бюллетеня на избирательном участке.

Об этом сообщает штаб кандидата в Facebook.

Как сообщалось, Зеленский на выходе из кабинки для голосования продемонстрировал журналистам заполненный бюллетень.

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21 апреля в Украине проходит второй тур выборов президента. За пост главы государства борются шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

В 8:00 в стране открылись избирательные участки. Отдать свой голос можно до 20:00.

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленскому полиция вручила админпротокол за демонстрацию заполненного бюллетеня»
Фото Зеленскому полиция вручила админпротокол за демонстрацию заполненного бюллетеня
Фото Зеленский после голосования показал бюллетень: ему вручили админпротокол
Фото Полиция составила админпротокол на Зеленского за показанный бюллетень
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Телеграф Телеграф  ·  21.04.19, 14:57 Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский признал, что нарушил закон, показав свой заполненный бюллетень на избирательном участке.
АТН АТН  ·  21.04.19, 15:20 Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский проголосовал на выборах и перед тем, как опустить бюллетень в урну, продемонстрировал его журналис
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  21.04.19, 16:07 Полиция составила административный протокол на кандидата в Президенты Владимира Зеленского за демонстрацию своего избирательного бюллетеня после голосования. Об этом говорится в сообщении пресс-службы…
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