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Зеленскому полиция вручила админпротокол за демонстрацию заполненного бюллетеня (4 новости) «Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский признал, что нарушил закон, показав свой заполненный бюллетень на избирательном участке»

Полиция вручила кандидату на пост Президента Украины шоумену Владимиру Зеленскому админпротокол за демонстрацию бюллетеня на избирательном участке.

Об этом сообщает штаб кандидата в Facebook.

Как сообщалось, Зеленский на выходе из кабинки для голосования продемонстрировал журналистам заполненный бюллетень.

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21 апреля в Украине проходит второй тур выборов президента. За пост главы государства борются шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

В 8:00 в стране открылись избирательные участки. Отдать свой голос можно до 20:00.