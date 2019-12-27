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"Зеленую" энергию в Украине планируют продавать через аукционы Prozorro

"Зеленую" энергию в Украине планируют продавать через аукционы Prozorro (3 новости)

«Зеленая энергия будет продаваться через е-аукционы Prozorro.Продажи. Это будет стимулировать производство альтернативной энергии и позволит снизить цену на чистую энергию,…»

Такое решение принял Кабинет министров Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram.

""Зеленая" энергия будет продаваться через э-аукционы Prozorro.Продажи", - написал он.

По его словам, это будет стимулировать производство альтернативной энергии и позволит снизить цену на "чистую" энергию.

"Решение правительства: создает условия для развития возобновляемой энергетики; позволит привлекать дешевые кредитные ресурсы; способствовать развитию производства высокотехнологичного оборудования на территории Украины", - написал Гончарук.

Он также сообщил, что первые аукционы планируются на март.

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УНН УНН  ·  27.12.19, 15:47 "Зеленая" энергия будет продаваться через е-аукционы Prozorro.Продажи. Это будет стимулировать производство альтернативной энергии и позволит снизить цену на "чистую" энергию", - написал Гончарук. По…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  27.12.19, 15:51 Сгенерированную из возобновляемых источников электроэнергию в Украине будут продавать через электронные аукционы "Prozorro.Продажи". Об этом сообщил через Telegram канал премьер-министр Украины Алексей…
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