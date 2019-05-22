  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации Президента - СМИ
Политика
Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 08:22
· Заместитель
Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации Президента - СМИ

Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации Президента - СМИ (7 новостей)

«С сайта президента изчез указ о ее назначении»

Назначена главой государства Владимиром Зеленским на должность заместителя главы Администрации Президента Елена Зеркаль отказалась от должности. Она якобы согласилась быть только уполномоченным президента по вопросам международных судов Украины в отношении России.

По состоянию на 23 часов 21 мая указ исчез из опубликованных на официальном сайте президента. Никакого объяснения почему документ убрали пока не предоставлялось.

Источники "Украинской правды" в команде Владимира Зеленского сообщили, что Зеркаль отказалась от должности. О назначении Зеркаль заместителем главы Администрации Президента, которую, кстати, возглавил личный адвокат олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан, сначале речи не было.

С 2014 года Елена Зеркаль была заместителем Министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции и возглавляла украинские делегации в международных судах по делам Украины против России. К этому начиная с 2001 года она работала в Министерстве юстиции Украины изменив там ряд должностей руководителей нескольких департаментов.

Экс-заместитель госсекретаря США: Украина может сделать то, чего не может…
Экс-заместитель госсекретаря США: Украина может сделать то, чего не может…

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом №309/2019 назначил Елену Зеркаль заместителем главы Администрации Президента 21 мая.

Обновлено в 06:43 С сайта президента исчез указ №309 о ее назначении.

Обновлено в 08:22 Елена Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации президента

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации Президента - СМИ»
Фото Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации Президента - СМИ
Фото Зеркаль отказалась от должности замглавы АП - СМИ
Фото Елена Зеркаль отказалась от должности в Администрации президента - СМИ
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Гордон Гордон  ·  22.05.19, 01:22 По данным источников "Украинской правды" в команде президента Владимира Зеленского, замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль якобы была согласна на должность уполномоченного по вопросам международных…
Униан Униан  ·  22.05.19, 01:48 Елена Зеркаль вроде бы соглашалась быть только уполномоченным по вопросам международных судов Украины в отношении России.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  22.05.19, 03:16 С сайта президента изчез указ о ее назначении.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  22.05.19, 05:13 Елена Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации президента. Точная причина отказа не называется, сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в окружении президента Владимира…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  22.05.19, 06:43 С сайта президента исчез указ №309 о ее назначении.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  22.05.19, 08:22 Елена Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации президента
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
В партии &quot;УДАР&quot; поддерживают снижение проходного барьера в Раду

В партии "УДАР" поддерживают снижение проходного барьера в Раду
С сайта президента исчез указ о назначении Зеркаль

С сайта президента исчез указ о назначении Зеркаль
Меркель, Макрон и Путин обсудили ситуацию в Украине

Меркель, Макрон и Путин обсудили ситуацию в Украине
Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации Президента - СМИ

Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации Президента - СМИ
Онищенко собирается вернуться в Украину

Онищенко собирается вернуться в Украину
Путин обсудил с Меркель и Макроном ситуацию в Украине

Путин обсудил с Меркель и Макроном ситуацию в Украине
Богдан: Вопрос о мире с Россией можно вынести на референдум

Богдан: Вопрос о мире с Россией можно вынести на референдум
Глава АП Богдан о своей люстрации: Я попал под этот закон абсолютно несправедливо

Глава АП Богдан о своей люстрации: Я попал под этот…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российский атлет сломался, приседая со штангой: спортивные итоги 21 мая

Российский атлет сломался, приседая со штангой: спортивные итоги 21 мая
Истребители США перехватили военные самолеты РФ возле Аляски

Истребители США перехватили военные самолеты РФ возле Аляски
СМИ: Накануне свадьбы Настя Каменских и Потап занимались свингерством на вечеринке

СМИ: Накануне свадьбы Настя Каменских и Потап занимались свингерством на…
Требуют отставки министра юстиции: В Праге на протесты вышли 50 тыс. людей

Требуют отставки министра юстиции: В Праге на протесты вышли 50…
&quot;Плохой знак!&quot; Парубий придумал ответ Зеленскому на роспуск Рады

"Плохой знак!" Парубий придумал ответ Зеленскому на роспуск Рады
Chevrolet заставит пристегиваться молодых водителей

Chevrolet заставит пристегиваться молодых водителей
Где в Харькове сегодня нет воды?

Где в Харькове сегодня нет воды?
Як харківська газета діточок виховувала

Як харківська газета діточок виховувала
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.