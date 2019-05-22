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Гордон Гордон · · Обновлено в 20:28
· МИД
Зеркаль прокомментировала отказ от должности замглавы АП

Зеркаль прокомментировала отказ от должности замглавы АП (8 новостей)

«Ранее назначенная замглавы Администрации Президента Елена Зеркаль продолжит  работу заместителем министра иностранных дел»

Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль сообщила, что продолжит заниматься вопросами евроинтеграции и судебного сопровождения правовых споров Украины и страны-агрессора. Она не пояснила причины публикации и отзыва указа о ее назначении заместителем главы Администрации Президента.Карьерные вопросы не должны идти вразрез с ценностями и принципами. Так заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль прокомментировала в Facebook ситуацию, сложившуюся с публикацией и последующей отменой указа президента Владимира Зеленского о ее назначении заместителем главы Администрации Президента.

"Моя должность и роль в дипломатической службе не изменились заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции. Я очень люблю то, чем занималась, занимаюсь и, надеюсь, дальше буду заниматься. Вести переговоры по Соглашению об ассоциации и сделать его реальностью, добиться безвизового режима с ЕС, договориться о поставках газа с ЕС, вести правовые споры против России и многие другие задачи вызовы, которыми полна моя жизнь", написала дипломат.

Она поблагодарила за теплые отзывы в контексте ее возможного назначения в АП и не исключила, что "когда-нибудь это произойдет".

"Должности важны в контексте достижения целей; моей целью является продвижение и защита интересов Украины. А карьерные решения не должны идти в разрез с собственными ценностями и принципами. Поэтому после проведенной инаугурации, подготовки и проведения 19 двусторонних встреч президента, продолжаю реализацию определенных задач и планов в Министерстве иностранных дел", отметила Зеркаль.

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Она сообщила, что уже 25 мая будет в Гамбурге, где Международный трибунал по морскому праву объявит решение по иску об освобождении кораблей ВМС Украины и членов их экипажей, захваченных Россией в ноябре 2018 года.

Зеркаль 21 мая была назначена на должность замглавы АП указом президента Украины Владимира Зеленского №309/2019. Сегодня Зеленский официально отменил свой указ о назначении Зеркаль замглавы АП.

Дипломат обещала объяснить случившееся. "Парадоксы указа 309 порождают слухи и непонимание", написала на утром 22 мая.

Обновлено в 19:55 Женщина отметила, что "карьерные решения не должны идти в разрез с собственными ценностями и принципами". Она хочет добиться безвизового режима в ЕС, договориться о поставках газа из ЕС и вести правовые споры против России. 

Обновлено в 20:28 В среду, 22 мая, Елена Зеркаль заявила, что останется на должности заместителя министра иностранных дел и будет дальше заниматься евроинтеграцией Украины.

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MIGnews MIGnews  ·  22.05.19, 20:28 В среду, 22 мая, Елена Зеркаль заявила, что останется на должности заместителя министра иностранных дел и будет дальше заниматься евроинтеграцией Украины.
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