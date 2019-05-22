Зеркаль прокомментировала отказ от должности замглавы АП

Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль сообщила, что продолжит заниматься вопросами евроинтеграции и судебного сопровождения правовых споров Украины и страны-агрессора. Она не пояснила причины публикации и отзыва указа о ее назначении заместителем главы Администрации Президента.Карьерные вопросы не должны идти вразрез с ценностями и принципами. Так заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль прокомментировала в Facebook ситуацию, сложившуюся с публикацией и последующей отменой указа президента Владимира Зеленского о ее назначении заместителем главы Администрации Президента.

"Моя должность и роль в дипломатической службе не изменились заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции. Я очень люблю то, чем занималась, занимаюсь и, надеюсь, дальше буду заниматься. Вести переговоры по Соглашению об ассоциации и сделать его реальностью, добиться безвизового режима с ЕС, договориться о поставках газа с ЕС, вести правовые споры против России и многие другие задачи вызовы, которыми полна моя жизнь", написала дипломат.

Она поблагодарила за теплые отзывы в контексте ее возможного назначения в АП и не исключила, что "когда-нибудь это произойдет".

"Должности важны в контексте достижения целей; моей целью является продвижение и защита интересов Украины. А карьерные решения не должны идти в разрез с собственными ценностями и принципами. Поэтому после проведенной инаугурации, подготовки и проведения 19 двусторонних встреч президента, продолжаю реализацию определенных задач и планов в Министерстве иностранных дел", отметила Зеркаль.

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Она сообщила, что уже 25 мая будет в Гамбурге, где Международный трибунал по морскому праву объявит решение по иску об освобождении кораблей ВМС Украины и членов их экипажей, захваченных Россией в ноябре 2018 года.

Зеркаль 21 мая была назначена на должность замглавы АП указом президента Украины Владимира Зеленского №309/2019. Сегодня Зеленский официально отменил свой указ о назначении Зеркаль замглавы АП.

Дипломат обещала объяснить случившееся. "Парадоксы указа 309 порождают слухи и непонимание", написала на утром 22 мая.

Обновлено в 19:55 Женщина отметила, что "карьерные решения не должны идти в разрез с собственными ценностями и принципами". Она хочет добиться безвизового режима в ЕС, договориться о поставках газа из ЕС и вести правовые споры против России.

Обновлено в 20:28 В среду, 22 мая, Елена Зеркаль заявила, что останется на должности заместителя министра иностранных дел и будет дальше заниматься евроинтеграцией Украины.