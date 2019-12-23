Ж/д сообщение с РФ и визит Путина в оккупированный Крым противозаконны, - представительство Зеленского в АРК (8 новостей) «Также украинская сторона негативно отреагировала на визит Путина в Крым»

Представительство президента Украины Владимира Зеленского в АР Крым в понедельник, 23 декабря, осудило визит президента РФ Путина на полуостров и запуск железнодорожного сообщения. Об этом говорится на странице представительства в Facebook.

В заявлении говорится о противоправности запуска железнодорожного сообщения между Россией и временно оккупированным Крымом и очередного несогласованного с Украиной визита Путина на украинскую территорию.

В представительстве отмечают, что любой въезд или выезд на временно оккупированный Крым должен происходить только по согласованию с украинской стороной и через КПВВ на административной границе. Кроме того, в представительстве заявляют, что визит Путина на временно оккупированную Россией территорию Украины - Автономную Республику Крым и Севастополь - "является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права.

Также в представительстве отмечают, что никакие действия РФ в отношении Крыма не изменят закрепленный в Конституции Украины и международно признанный статус АРК и Севастополя как неотъемлемых частей территории Украины.

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Ранее сегодня сообщалось, что Путин запустил ж/д сообщение по Крымскому мосту.

Обновлено в 16:22 Представительство президента Украины в Крыму заявило о противоправности запуска железнодорожного сообщения между РФ и временно оккупированным Крымом, а также осудило несогласованный визит президента РФ Владимира Путина на полуостров.

Обновлено в 16:36 Отмечается, что единственный способ, которым можно попасть на полуостров законно – пересечь контрольный пункт между Крымом и материковой частью Украины.