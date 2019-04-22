Жена Зеленского о статусе первой леди: Страшно, конечно (6 новостей) «УНИАН собрал факты о самой молодой первой леди Украины - Елене Зеленской»

Жена Зеленского Елена рассказала о том, каким она видит свое будущее в роли первой леди государства. Об этом сообщает BBC News Украина.

"Я об этом очень серьезно еще не думала. Но если это возможно, я бы хотела заниматься тем, чем я занималась. С другой стороны, мне говорят: есть же первые леди, которые создают фонды и занимаются благотворительностью. Я очень серьезно к этому отношусь, ведь это огромная ответственность ", - говорит женщина.

Елена волнуется из-за того, что в обязанности первой леди нужно погрузиться полностью.

"С другой стороны, я понимаю, что такое лицо, как первая леди, может привлечь внимание к проблемам тех, кто действительно может помочь. То есть это лицо, которое может гарантировать результат. Для меня это очень сложно ", - рассказывает жена Зеленского.

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Елена Зеленская боится политики и хотела бы быть подальше от нее.

"Честно, я бы хотела отсутствовать на должности первой леди. Как получится. Будем думать, говорить. Возможно, здесь есть обязанности, которые невозможно кого-то перевести ", - добавляет она.

Сайт "Миротворец" внес жену кандидата в президенты Владимира Зеленского в свою базу из-за того, что в 2014 Елена Зеленская перепостила в Facebook публикацию российского пропагандистского ресурса LifeNews.

Обновлено в 14:28 Елена Зеленская в интервью BBC Украина рассказала, что серьезно еще не думала о том, чем собирается заниматься на посту первой леди. Она откровенно призналась, что боится политики и хотела бы остаться в стороне, и продолжать писать сценарии для "Квартала". Но…

Обновлено в 14:35 УНИАН собрал факты о самой молодой первой леди Украины - Елене Зеленской.