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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 14:35
Жена Зеленского о статусе первой леди: Страшно, конечно

Жена Зеленского о статусе первой леди: Страшно, конечно (6 новостей)

«УНИАН собрал факты о самой молодой первой леди Украины - Елене Зеленской»

Жена Зеленского Елена рассказала о том, каким она видит свое будущее в роли первой леди государства. Об этом сообщает BBC News Украина.

"Я об этом очень серьезно еще не думала. Но если это возможно, я бы хотела заниматься тем, чем я занималась. С другой стороны, мне говорят: есть же первые леди, которые создают фонды и занимаются благотворительностью. Я очень серьезно к этому отношусь, ведь это огромная ответственность ", - говорит женщина.

Елена волнуется из-за того, что в обязанности первой леди нужно погрузиться полностью.

"С другой стороны, я понимаю, что такое лицо, как первая леди, может привлечь внимание к проблемам тех, кто действительно может помочь. То есть это лицо, которое может гарантировать результат. Для меня это очень сложно ", - рассказывает жена Зеленского.

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Елена Зеленская боится политики и хотела бы быть подальше от нее.

"Честно, я бы хотела отсутствовать на должности первой леди. Как получится. Будем думать, говорить. Возможно, здесь есть обязанности, которые невозможно кого-то перевести ", - добавляет она.

Сайт "Миротворец" внес жену кандидата в президенты Владимира Зеленского в свою базу из-за того, что в 2014 Елена Зеленская перепостила в Facebook публикацию российского пропагандистского ресурса LifeNews.

Обновлено в 14:28 Елена Зеленская в интервью BBC Украина рассказала, что серьезно еще не думала о том, чем собирается заниматься на посту первой леди. Она откровенно призналась, что боится политики и хотела бы остаться в стороне, и продолжать писать сценарии для "Квартала". Но…

Обновлено в 14:35 УНИАН собрал факты о самой молодой первой леди Украины - Елене Зеленской.

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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  22.04.19, 12:20 Жена Владимира Зеленского, который по предварительным результатам ЦИК побеждает на выборах президента Украины, Елена заявила, что пока серьезно не думала, какой должна быть первая леди. Об этом она сказала…
ТСН ТСН  ·  22.04.19, 13:04 Она надеется, что политика не сильно изменит мужа, и ждет от него реализации предвыборных обещаний.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  22.04.19, 14:28 Жена будущего президента Украины Владимира Зеленского Елена рассказала, что очень переживает за статус первой леди страны, ведь это серьезная ответственность. Кроме того, она бы хотела остаться вне политики…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  22.04.19, 14:35 УНИАН собрал факты о самой молодой первой леди Украины - Елене Зеленской.
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