Жена Зеленского заявила, что хотела бы и дальше работать в «Студии Квартал 95» (5 новостей) «Жена Владимира Зеленского, Елена, заявила, что хотела бы остаться вне информационного поля и в дальнейшем заниматься своей работой в Студии…»

По словам сценариста студии "Квартал 95" Елены Зеленской, после избрания ее мужа Владимира президентом Украины ей не хотелось бы присутствовать в "информационном поле".Елена Зеленская, жена победителя второго тура президентских выборов Владимира Зеленского, призналась в интервью "ВВС Україна", что ее могут тяготить обязанности первой леди. Интервью было записано за несколько дней до второго тура, опубликовано 22 апреля.

"Я бы, конечно, хотела все-таки остаться на своей работе, если это возможно", сказала Зеленская, которая является сценаристом студии "Квартал 95".

Она считает благотворительность, которой занимаются жены президентов в разных странах, "огромной ответственностью".

"В это надо полностью погрузиться, и я по этому поводу переживаю. С другой стороны, я понимаю, что такое лицо, как первая леди, может привлечь внимание к проблемам тех, кто действительно может помочь. То есть это человек, который может гарантировать результат. Для меня это очень сложно", заявила жена Зеленского.

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По ее словам, супруг предложил ей "полностью выйти из информационного поля и отсутствовать в нем".

"Честно, я бы хотела отсутствовать. Как получится. Будем думать, говорить. Возможно, есть обязанности, которые невозможно на кого-то переложить", сказала Зеленская.

21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента. По данным обработки 99% электронных протоколов, художественный руководитель студии "Квартал 95" Зеленский набирает 73,23% голосов (его поддержало более 13,431 млн украинцев), баллотировавшийся на второй Петр Порошенко 24,45% (более 4,484 млн).

Обновлено в 15:07 "Я бы, конечно, хотела все-таки остаться на своей работе, если это возможно", сказала Зеленская, которая является сценаристом студии "Квартал 95".

Обновлено в 15:41 Жена Владимира Зеленского, который одержал победу на выборах Президента Украины, Елена заявила, что пока серьезно не думала о том, чем собирается заниматься на посту первой леди. Об этом Зеленская рассказала в интервью BBC Украина. Так, Зеленская рассказала, что хотела бы остаться вне информационно