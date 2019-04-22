Жена Зеленского заявила, что хотела бы и дальше работать в «Студии Квартал 95»

По словам сценариста студии "Квартал 95" Елены Зеленской, после избрания ее мужа Владимира президентом Украины ей не хотелось бы присутствовать в "информационном поле".Елена Зеленская, жена победителя второго тура президентских выборов Владимира Зеленского, призналась в интервью "ВВС Україна", что ее могут тяготить обязанности первой леди. Интервью было записано за несколько дней до второго тура, опубликовано 22 апреля.
"Я бы, конечно, хотела все-таки остаться на своей работе, если это возможно", сказала Зеленская, которая является сценаристом студии "Квартал 95".
Она считает благотворительность, которой занимаются жены президентов в разных странах, "огромной ответственностью".
"В это надо полностью погрузиться, и я по этому поводу переживаю. С другой стороны, я понимаю, что такое лицо, как первая леди, может привлечь внимание к проблемам тех, кто действительно может помочь. То есть это человек, который может гарантировать результат. Для меня это очень сложно", заявила жена Зеленского.
По ее словам, супруг предложил ей "полностью выйти из информационного поля и отсутствовать в нем".
"Честно, я бы хотела отсутствовать. Как получится. Будем думать, говорить. Возможно, есть обязанности, которые невозможно на кого-то переложить", сказала Зеленская.
21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента. По данным обработки 99% электронных протоколов, художественный руководитель студии "Квартал 95" Зеленский набирает 73,23% голосов (его поддержало более 13,431 млн украинцев), баллотировавшийся на второй Петр Порошенко 24,45% (более 4,484 млн).
Обновлено в 15:07 "Я бы, конечно, хотела все-таки остаться на своей работе, если это возможно", сказала Зеленская, которая является сценаристом студии "Квартал 95".
Обновлено в 15:41 Жена Владимира Зеленского, который одержал победу на выборах Президента Украины, Елена заявила, что пока серьезно не думала о том, чем собирается заниматься на посту первой леди. Об этом Зеленская рассказала в интервью BBC Украина. Так, Зеленская рассказала, что хотела бы остаться вне информационно