Женщина съела сердце девушки сына ради богатства

В Нигерии женщина съела органы девушки в ходе ритуала, призванного принести ей богатство. Об этом пишет Daily Star. 22-летняя студентка Фавур Далей-Оладеле была убита в декабре прошлого года своим молодым человеком 23-летним Оволаби Адееко. Парень заманил ее в гостиницу, накачал наркотическими средствами, а затем в полубессознательном состоянии отвез в здание одной из церквей, которой руководит самопровозглашенный пастор Сегун Филип. Там Адееко пестиком разбил голову своей девушки, а пастор перерезал ей горло. После этого убийцы отрезали у тела грудь и извлекли сердце. Пастор из внутренних органов студентки приготовил ритуальное блюдо, которое должно было помочь разбогатеть семье Оволаби Адееко. Парень принес блюдо своей матери, которая его съела. Причем женщина утверждает, что была уверена, что ест козье мясо. Каннибалы были арестованы. Полиция назвала убийство девушки "дьявольским деянием" и пообещала, что убийцы почувствуют "полный гнев закона". Фавур Далей-Оладеле училась на факультете социологии в университете Лагоса. В 2020 году она должна была окончить учебное заведение. Между тем, в России будут судить каннибала, убившего трех людей.