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Женщина впервые заняла высокий пост в Ватикане

Женщина впервые заняла высокий пост в Ватикане (5 новостей)

«Франческа Ди Джованни стала заместителем государственного секретаря Святого престола»

Папа Римский Франциск назначил заместителем секретаря по отношениям с государствами (соответствует МИД) Франческу Ди Джованни. Женщина впервые заняла такой высокий пост в Госсекретариате (правительстве) Ватикана, сообщает Радио Ватикана в среду, 15 января.

Франческе Ди Джованни 66 лет. Она – специалист по административно-юридическим вопросам и почти 30 лет работает в Ватикане. С 1993 года она была сотрудницей секретариата, занималась проблемами беженцев, международного гуманитарного права, вопросами интеллектуальной собственности и туризма, а также прав женщин.

"Таким образом, Отдел Государственного Секретариата Святого Престола в делах отношений с государствами, который возглавляет Секретарь архиепископ Пол Ричард Галлагер, теперь будет иметь двух заместителей: Франческа Ди Джованни, которая будет отвечать за многостороннюю сферу, присоединится к монсеньору Мирославу Ваховскому, который будет заниматься вопросами двусторонней дипломатии", – говорится в сообщении.

ФОТО К НОВОСТИ: «Женщина впервые заняла высокий пост в Ватикане»
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