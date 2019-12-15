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Женская гонка преследования. Онлайн-трансляция Кубка мира по биатлону

Женская гонка преследования. Онлайн-трансляция Кубка мира по биатлону (3 новости)

«15 декабря в австрийском Хохфильцене пройдет женская гонка преследования в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону. Начало – в…»

Три украинские биатлонистки выступили в гонке-преследовании на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене. Финишировать с медалями не удалось, однако зачетные очки украинки набрали.

Всего в гонке должны были выступить четверо украинок – Валя Семеренко (стартовала 9-й), Елена Пидгрушная (12-я), Вита Семеренко (52-я) и Юлия Джима (55-я). Однако впоследствии оказалось, что Джима не стартовала.

Первой же стартовала Доротея Вирер. Однако итальянка была наказана двумя кругами штрафа еще на первом огневом рубеже. Впоследствии Вирер еще трижды заходила на штрафные круги, но даже высокая скорость ничего не изменила: спортсменка финишировала девятой.

Лучшей из украинок стала Валентина Семеренко, которая немного опустилась по сравнению со спринтом – 14 место. Рядом расположилась Елена Пидгрушная, а Вита Семеренко сумела подняться с 52 на 35 место.

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Победила же норвежка Тириль Экхоф, которая впервые в карьере отстреляла на четыре нуля и одержала уверенную победу. Шведка Ханна Эберг завоевала серебро, и это первый личный подиум в новом сезоне. А еще одна норвежка Ингрид Тандерволд заняла третье место и второй подиум подряд.

Преследование. Женщины

1. Тириль Экхофф (0+0+0+0) 29:14,6 2. Ханна Еберг (0+1+1+0) +25,8 3. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (0+0+1+0) +39,7 ... 14. Валя Семеренко (0+0+1+1) +1:45,3 15. Елена Пидгрушная (1+1+0+0) +1:45,5 35. Вита Семеренко (0+0+1+1) +3:00,5 DNS Юлия Джима

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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  15.12.19, 09:42 В воскресенье, 15 декабря, в Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира состоятся две гонки. Женщины поборются за пьедестал в гонке преследования, а мужчины выйдут на старт в эстафете. Гонка преследования…
Гордон Гордон  ·  15.12.19, 10:00 15 декабря в австрийском Хохфильцене пройдет женская гонка преследования в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону. Начало – в 13.00. Сборную Украины в ней представят Валентина Семеренко, Елена…
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