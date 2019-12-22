Жертвами двух штормов в Португалии и Испании стали 18 человек (4 новости) «Жертвами двух мощных штормов, которые в последние три дня бушевали на территориях Испании и Португалии, стали не менее восьми человек,…»

В результате двух ураганов, которые обрушились на Португалию, Испанию и Францию, стали не менее 8 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, в среду страны охватил шторм "Эльза", а уже в субботу, 21 декабря, его сменил разрушительный ураган "Фабиен". Порывы ветра достигают 170 км/час. Непогода унесла жизни уже по меньшей мере 8 человек.

Отмечается, что во многих аэропортах были отменены рейсы, а в Португалии приостановили движение поездов между Лиссабоном и Порто из-за затопления железнодорожных путей. Во Франции закрыли железнодорожные вокзалы в Бордо, Тулузе и Андае.

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Кроме того, шторм коснулся юга Британии, где сильные дожди вызвали выход рек из берегов и разрушения многих домов. Он наводнений пострадала Италия. В Венеции вчера уровень воды поднялся на 120 сантиметров на уровнем моря, затопив около 30% города.