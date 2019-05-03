Жилмар: В матче Шахтер - Львов жду много забитых голов

Донецкий "Шахтер" уверенно шагает к третьему подряд чемпионству и в 27-м туре чемпионата Украины сыграет против ФК "Львов". Букмекеры оценили шансы "горняков" победить в матче с шестой командой чемпионата.

Прогноз на матч "Шахтер" – ФК "Львов"

"Шахтер" в последний раз терял очки в чемпионате Украины не в матче с "Динамо" еще в конце ноября – начале декабря. Тогда "горняки" две подряд игры сыграли вничью. Сначала со "Львовом", а затем с "Олимпиком". После этого дончане выиграли 7 матчей подряд и только в 25-м туре снова разделили очки с "Динамо". Сейчас "Шахтер" очень уверенно лидирует в чемпионате и только чудо может помешать "горнякам" не стать чемпионами Украины 12 раз в своей истории.

Не слишком хорошие дела у "Львова". "Горожане" проиграли последние четыре поединка и занимают шестое место. Львовяне проигрывают "Мариуполю", который на пятом месте, три очка. Если "Ингулец" не выиграет Кубок Украины, то именно пятое место будет давать право играть в квалификации Лиги Европы. "Львову" обязательно нужно побеждать в ближайших матчах, чтобы не выбыть из борьбы за еврокубки.

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Прогноз Фаворит Спорт

В трех последних матчах в Харькове в рамках чемпионата Украины "Шахтер" забил 10 голов и побеждал с разницей минимум в два гола. Коэффициент на то, что "Шахтер" победит в два гола – 3,75. Победа дончан в три мяча – 3,80. Коэффициент на победу "горняков" со счетом 3:0 – 4,65.

В чемпионате Украины в последней игре клубы разошлись безрезультативной ничьей. Коэффициент на то, что обе команды не забьют – 1,22. Ничью 0:0 букмекеры оценили коэффициентом 12.

Прогноз Pari Match

"Шахтер" является однозначным фаворитом противостояния. Коэффициент на их победу в матче со "Львовом" – 1,12. А вот на победу гостей со Львова букмекеры дают коэффициент 25. Ничейный результат в матче, который состоится в Харькове, – 8,30.

Коэффициент на то, что "Шахтер" выиграет оба тайма в матче – 2,04. Коэффициент на победу "ФК Львов" хотя бы в одном из таймов – 7,80. Если обе команды забьют и победят хозяева – 4,00. Оба клуба забьют и ничья – 12,0. Если обе команды забьют и победит ФК "Львов" – 40,0.

Прогноз 1xbet

В Харькове "Шахтер" и "Львов" встречались только однажды. В 16-м туре, который состоялся 21 ноября, дончане победили со счетом 2:0. Коэффициент на то, что "Шахтер" снова победит львовян с таким счетом – 4,4. Если же "Львову" удастся отстоять ничью 0:0 – 15.

Коэффициент на то, что первый гол в матче будет забит в промежутке между первой и десятой минутой – 3,62. Первый гол в интервале между 11-й и 20-й минутой – 4,04. Первого гола в матче не будет – 15.

Поединок 27-го тура чемпионата Украины "Шахтер" – "Львов" состоится в субботу, 4 мая. Начало игры в 19:30. Результат матча читайте на сайте Спорт24.