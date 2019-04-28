Жириновский "поделил" Украину ножом (3 новости) «Одиозный российский политик Владимир Жириновский опубликовал видео, на котором он разрезает торт, выполненный в виде карты Украины. При этом Жириновский…»

По словам лидера ЛДПР Владимира Жириновского, Украине, "чтобы она не обижалась", следует оставить треть ее территории. При этом российский политик резал торт в виде Украины.Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский, разрезая торт в виде карты Украины, заявил, что большинство ее территории должна принадлежать РФ. Видео опубликовано 27 апреля в Twitter страхового аналитика Алекса Кокчарова.

"Чернигов, Сумы, там, Донецк, Запорожье все это Россия. Мы Киеву оставляем то, с чем он к нам пришел Киев, Подол и что-то такое еще. Знаете, идеальный вариант, чтоб они не обижались: вот это вот мы оставляем Украине, одну треть, с движением на запад. Остальное это юго-восточная Россия, Малороссия и Новороссия. А здесь пускай будет называться Галиция это я оставляю", комментирует Жириновский.

На карте Украины в виде торта отсутствует Крым.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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Украина, США и ряд других государств обвиняют Российскую Федерацию во вмешательстве в конфликт: использовании регулярных войск в боевых действиях на стороне боевиков, поставках им оружия и финансовой поддержке. Российское руководство отвергает эти обвинения и утверждает, что РФ не является стороной противостояния.

Украинская сторона неоднократно заявляла о задержании и гибели российских солдат в зоне АТО. В ответ в РФ утверждали, что на Донбассе воюют российские добровольцы.