  1. Главная
  2. Новости
  3. Экономика и финансы
  4. Жители двух городов остались без горячей воды
Экономика и финансы
Гордон Гордон ·
· Долг · Город · Горячее водоснабжение · Вода · Горячая вода · Водоснабжение
Жители двух городов остались без горячей воды

Жители двух городов остались без горячей воды (4 новости)

«#112Украина В Ровно из-за долгов населения со среды, 1 мая, прекратили горячее водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба ООО Ривнетеплоэнерго в…»

В "Ровнотеплоэнерго" заявили, что восстановят горячее водоснабжение в городе при положительной динамике оплаты абонентами. В Чернигове изучают вариант подачи горячей воды в отключенные районы от другого поставщика тепла.1 мая "Облтеплокоммунэнерго" из-за долгов прекратило поставлять горячую воду абонентам в Чернигове, а "Ровнотеплоэнерго" отключило горячее водоснабжение в городе Ровно.

Глава правления "Облтеплокоммунэнерго" Виктор Геращенко в комментарии для "UA: Чернігів" пояснил, что предприятие должно 140 млн грн за потребленный природный газ. Кроме того, "Нафтогаз" не предоставил предприятию дополнительных материалов о ценах на топливо с 1 мая.

"Облтеплокоммунэнерго" снабжает горячей водой около 60% абонентов Чернигова.

Заместитель городского головы Чернигова Андрей Черненко пообещал, что 267 домов из 469 подключат к горячему водоснабжению через другого поставщика тепловой энергии ТЭЦ. Однако около 20% домов останется без горячей воды.

Украина увеличила государственный долг
Украина увеличила государственный долг

В начале апреля Геращенко предупреждал о возможном отключении горячей воды, сообщает 0462.ua. Глава правления заявлял, что за отопительный сезон 2018 2019 долги абонентов увеличились более чем в два раза, до 181 млн грн.

Среди причин неплатежей он назвал рост тарифов, сокращение числа семей, получающих субсидию, и неуплату теми, кто получил субсидию на руки.

Об отключении горячей воды в Ровно сообщило в Facebook "Ровнотеплоэнерго".

"Учитывая ухудшение экономической ситуации на предприятии из-за ваших долгов за потребленные услуги, а также из-за неожиданного повышения цены на газ со стороны НАК "Нафтогаз" на 15% для теплопоставляющих предприятий с 1 мая... после многочисленных предупреждений централизованное горячее водоснабжение в городе прекращено", заявили в компании.

В "Ровнотеплоэнерго" добавили, что горячая вода поставляется только потребителям, которые подключены к котельным.

"Возобновление горячего водоснабжения всего города будет восстановлено при положительной динамике оплаты за полученные услуги, а также после перевода необходимого количества котельных на твердое топливо", сообщили на предприятии.

С 1 января 2019 года в Украине начал действовать первый этап монетизации субсидий. На первом этапе она коснется ориентировочно 100 150 тыс. домохозяйств, которые обратятся за субсидиями с новым пакетом документов. Второй этап начнется с 1 мая и коснется домохозяйств, которым субсидия назначена на неотопительный период 2019 года. Третий этап начнется с октября 2019 года, тогда и произойдет полный переход на монетизацию.

24 апреля Министерство социальной политики сообщило, что 25% украинцев, получивших монетизированные субсидии, так и не оплатили коммунальные услуги.

С 1 мая в Украине вступила в действие норма о начислении пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг.

ФОТО К НОВОСТИ: «Жители двух городов остались без горячей воды»
Фото Жители двух городов остались без горячей воды
Фото Жители двух городов остались без горячей воды
Фото В Ровно и Чернигове отключили из-за долгов горячую воду
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Багнет Багнет  ·  02.05.19, 08:48 Жители украинских городов Ровно и Чернигов остались без горячей воды. С 1 мая водоснабжение отключили из-за долгов потребителей, пишет "Обозреватель" со ссылкой на "Ривнетеплоэнерго"…
Багнет Багнет  ·  02.05.19, 08:48 Жители украинских городов Ровно и Чернигов остались без горячей воды. С 1 мая водоснабжение отключили из-за долгов потребителей, пишет "Обозреватель" со ссылкой на "Ривнетеплоэнерго"…
Канал 112 Канал 112  ·  02.05.19, 09:28 #112Украина В Ровно из-за долгов населения со среды, 1 мая, прекратили горячее водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Ривнетеплоэнерго" в Facebook. "Учитывая ухудшение экономической ситуации…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Экономика и финансы»
Жители двух городов остались без горячей воды

Жители двух городов остались без горячей воды
Курс валют на 2 мая: доллар и евро заметно упали в цене

Курс валют на 2 мая: доллар и евро заметно упали…
В трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши скопилось пять миллионов тонн загрязненной нефти – &quot;Гомельтранснефть Дружба&quot;

В трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши скопилось пять миллионов…
Россия разрешила украинский транзит в Казахстан и Киргизию

Россия разрешила украинский транзит в Казахстан и Киргизию
Путин заявил, что Киев вдвое переплачивает за газ

Путин заявил, что Киев вдвое переплачивает за газ
Украина может возобновить транзит нефти из РФ в мае

Украина может возобновить транзит нефти из РФ в мае
Евросоюз прекратил выпускать бонкноты 500 евро

Евросоюз прекратил выпускать бонкноты 500 евро
Курс доллара снизился на межбанке

Курс доллара снизился на межбанке
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Госсекретарь США по вопросам энергетики сравнил российский газ с дешевым авто

Госсекретарь США по вопросам энергетики сравнил российский газ с дешевым…
Из-за сообщения о взрывчатке с территории вокзала эвакуировали 800 человек

Из-за сообщения о взрывчатке с территории вокзала эвакуировали 800 человек
В США школьник потребовал через суд $275 млн от NBC

В США школьник потребовал через суд $275 млн от NBC
Зеленский ответил Путину на &quot;один народ&quot; и назвал общее между Украиной и РФ

Зеленский ответил Путину на "один народ" и назвал общее между…
Чемпионский пояс Усика отдали россиянину

Чемпионский пояс Усика отдали россиянину
По результатам парламентских выборов в Раду могут пройти 4 партии - западные социологи

По результатам парламентских выборов в Раду могут пройти 4 партии…
В Индии готовятся принять циклон: сотни тысяч человек эвакуировано

В Индии готовятся принять циклон: сотни тысяч человек эвакуировано
Кенсингтонский дворец опубликовал новые фото принцессы Шарлотты

Кенсингтонский дворец опубликовал новые фото принцессы Шарлотты
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.