Жители двух городов остались без горячей воды (4 новости) «#112Украина В Ровно из-за долгов населения со среды, 1 мая, прекратили горячее водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба ООО Ривнетеплоэнерго в…»

В "Ровнотеплоэнерго" заявили, что восстановят горячее водоснабжение в городе при положительной динамике оплаты абонентами. В Чернигове изучают вариант подачи горячей воды в отключенные районы от другого поставщика тепла.1 мая "Облтеплокоммунэнерго" из-за долгов прекратило поставлять горячую воду абонентам в Чернигове, а "Ровнотеплоэнерго" отключило горячее водоснабжение в городе Ровно.

Глава правления "Облтеплокоммунэнерго" Виктор Геращенко в комментарии для "UA: Чернігів" пояснил, что предприятие должно 140 млн грн за потребленный природный газ. Кроме того, "Нафтогаз" не предоставил предприятию дополнительных материалов о ценах на топливо с 1 мая.

"Облтеплокоммунэнерго" снабжает горячей водой около 60% абонентов Чернигова.

Заместитель городского головы Чернигова Андрей Черненко пообещал, что 267 домов из 469 подключат к горячему водоснабжению через другого поставщика тепловой энергии ТЭЦ. Однако около 20% домов останется без горячей воды.

Украина увеличила государственный долг

В начале апреля Геращенко предупреждал о возможном отключении горячей воды, сообщает 0462.ua. Глава правления заявлял, что за отопительный сезон 2018 2019 долги абонентов увеличились более чем в два раза, до 181 млн грн.

Среди причин неплатежей он назвал рост тарифов, сокращение числа семей, получающих субсидию, и неуплату теми, кто получил субсидию на руки.

Об отключении горячей воды в Ровно сообщило в Facebook "Ровнотеплоэнерго".

"Учитывая ухудшение экономической ситуации на предприятии из-за ваших долгов за потребленные услуги, а также из-за неожиданного повышения цены на газ со стороны НАК "Нафтогаз" на 15% для теплопоставляющих предприятий с 1 мая... после многочисленных предупреждений централизованное горячее водоснабжение в городе прекращено", заявили в компании.

В "Ровнотеплоэнерго" добавили, что горячая вода поставляется только потребителям, которые подключены к котельным.

"Возобновление горячего водоснабжения всего города будет восстановлено при положительной динамике оплаты за полученные услуги, а также после перевода необходимого количества котельных на твердое топливо", сообщили на предприятии.

С 1 января 2019 года в Украине начал действовать первый этап монетизации субсидий. На первом этапе она коснется ориентировочно 100 150 тыс. домохозяйств, которые обратятся за субсидиями с новым пакетом документов. Второй этап начнется с 1 мая и коснется домохозяйств, которым субсидия назначена на неотопительный период 2019 года. Третий этап начнется с октября 2019 года, тогда и произойдет полный переход на монетизацию.

24 апреля Министерство социальной политики сообщило, что 25% украинцев, получивших монетизированные субсидии, так и не оплатили коммунальные услуги.

С 1 мая в Украине вступила в действие норма о начислении пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг.