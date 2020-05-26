Жительница Одесской области самостоятельно сделала аборт и умерла

В Одесской области женщина скончалась после самостоятельной попытки избавиться от нежелательной беременности, передает FaceNews.ua.

Известно, что 35-летняя женщина сама себе сделала инъекцию, которая могла стать смертельной - так она сказала полиции за несколько часов до смерти. После укола ее госпитализировали с кровотечением. "Она пояснила следователям то, что сделала себе инъекцию, в результате которой у нее случился выкидыш. Она долго не признавалась ни врачам, ни сотрудникам полиции. Никто не знал, потому что она скрывала факт беременности от своей мамы, от своих детей", - заявил глава Татарбунарского отделения полиции Александр Бодюл. Жители села считают, что женщина зарабатывала суррогатным материнством и решилась на аборт, когда от ребенка отказались потенциальные родители. Мол, большой живот видели у женщины еще и год назад, но потом он внезапно исчез. Теперь правоохранители ждут результаты экспертизы, которая установит: делала ли женщина инъекцию сама, или ей кто-то помогал. ...