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Жительница Одесской области самостоятельно сделала аборт и умерла

Жительница Одесской области самостоятельно сделала аборт и умерла (5 новостей)

«В Белгород-Днестровском районе семейный конфликт из-за алкоголя закончился трагедией. »

В Одесской области женщина скончалась после самостоятельной попытки избавиться от нежелательной беременности, передает FaceNews.ua.

Известно, что 35-летняя женщина сама себе сделала инъекцию, которая могла стать смертельной - так она сказала полиции за несколько часов до смерти. После укола ее госпитализировали с кровотечением. "Она пояснила следователям то, что сделала себе инъекцию, в результате которой у нее случился выкидыш. Она долго не признавалась ни врачам, ни сотрудникам полиции. Никто не знал, потому что она скрывала факт беременности от своей мамы, от своих детей", - заявил глава Татарбунарского отделения полиции Александр Бодюл. Жители села считают, что женщина зарабатывала суррогатным материнством и решилась на аборт, когда от ребенка отказались потенциальные родители. Мол, большой живот видели у женщины еще и год назад, но потом он внезапно исчез. Теперь правоохранители ждут результаты экспертизы, которая установит: делала ли женщина инъекцию сама, или ей кто-то помогал. ...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Первый городской Первый городской  ·  26.05.20, 10:14 В Белгород-Днестровском районе семейный конфликт из-за алкоголя закончился трагедией. 
Голос.UA Голос.UA  ·  26.05.20, 11:20 В Одесской области скончалась 35-летняя женщина, которая уколола себе ветеринарный препарат, чтобы вызвать аборт. Об этом сообщает ТСН. По данным журналистов, она была на пятом месяце беременности. Во…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  26.05.20, 12:38 В Одесской области женщина скончалась после самостоятельной попытки избавиться от нежелательной беременности. Об этом сообщает ТСН во вторник, 26 мая Известно, что 35-летняя женщина сама себе сделала…
Первый городской Первый городской  ·  26.05.20, 16:01 35-летняя жительница Татарбунарского района самостоятельно сделала аборт, после чего её забрали в больницу, где она и умерла. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области.
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