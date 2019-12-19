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Жителя Симферополя задержали за «изготовление взрывчатки»

Жителя Симферополя задержали за «изготовление взрывчатки» (5 новостей)

«ФСБ задержала в оккупированном Крыму жителя Симферополя Дениса Кашука, которого подозревают в терроризме»

ФСБ задержала в оккупированном Крыму жителя Симферополя Дениса Кашука, которого подозревают в терроризме. Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Елена Гусейнова.

"17 декабря мой двоюродный брат Денис Анатольевич Кашук, который живет в Симферополе, перестал выходить на связь с родными и близкими. 19 декабря выяснилось, что он содержится в Крымском ФСБ и подозревается в терроризме. Во время своего незаконного задержания моего брата пытали, психологически и физически. Пытками и угрозами брата заставили отказаться от адвокатского сопровождения и лишили права на защиту", - написала Елена Гусейнова.

Журналистка также отметила, что судебное заседание, на котором должны были решать вопрос избрания меры пресечения, было назначено на 16:00, но его перенесли на утро 20 декабря.

"Надеюсь на неравнодушие правозащитников и каждого, для кого права и свободы человека являются ценностью и святостью", - добавила Елена Гусейнова.

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Обновлено в 01:32 "17 декабря мой двоюродный брат Денис Анатольевич Кашук, который живет в Симферополе, перестал выходить на связь с родными и близкими. 19 декабря выяснилось, что он содержится в Крымском ФСБ и подозревается в терроризме. Во время своего незаконного задержания моего брата…

Обновлено в 01:59 ФСБ задержала в оккупированном Крыму жителя Симферополя Дениса Кашука, которого подозревают в терроризме.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  19.12.19, 22:37 Денис Кашук работает в сфере рекламы. По словам жены, он все время проводит дома, активно занимается воспитанием ребенка.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  19.12.19, 22:37 Денис Кашук работает в сфере рекламы. По словам жены, он все время проводит дома, активно занимается воспитанием ребенка.
Голос.UA Голос.UA  ·  19.12.19, 23:32 ФСБ России задержала жителя Симферополя Дениса Кашука по подозрению в хранении оружия. Как рассказала жена задержанного Ольга Кашук, Денис Кашук не выходил на связь с 17 декабря, и она обратилась в полицию. …
Новый Регион Новый Регион  ·  20.12.19, 01:59 ФСБ задержала в оккупированном Крыму жителя Симферополя Дениса Кашука, которого подозревают в терроризме.
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