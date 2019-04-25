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Жителям "ДНР/ЛНР" даже с паспортами РФ российская пенсия не светит

Жителям "ДНР/ЛНР" даже с паспортами РФ российская пенсия не светит (5 новостей)

«Получить выплаты от Пенсионного фонда РФ владельцы российских паспортов смогут только в том случае, если переедут с Донбасса в Россию»

Жители ОРДЛО, которые получат гражданство РФ по упрощенной процедуре, но останутся жить на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, пенсии должна платить Украина, заявили в пенсионном фонде России.Жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которые получат гражданство РФ по упрощенной процедуре, смогут получать российские пенсии, только в случае переезда на постоянное место жительства в Россию. Об этом 25 апреля сообщили "РБК" в пенсионном фонде РФ.

"Пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства (России или Украины). В связи с этим российские пенсии гражданам, постоянно проживающим на Украине, в том числе в Донецкой и Луганской областях, не назначаются", пояснили в пенсионном фонде.

Жителям ОРДЛО, которые получат российские паспорта, но останутся на территориях оккупированного Донбасса, пенсии должна платить Украина, заявляют в пенсионном фонде РФ.

"Гражданину РФ, переехавшему из Донецкой и Луганской областей на ПМЖ в Россию, пенсионное обеспечение будет осуществляться в общем порядке по нормам законодательства нашей страны", добавили в российском ведомстве.

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который упрощает получение российского гражданства жителями оккупированных боевиками территорий Донбасса. Документ обнародован 24 апреля 2019 года на сайте Кремля.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал жителей ОРДЛО воздержаться от получения российского гражданства. В МИД Украины считают указ "юридически ничтожным" и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

Украина попросила Совет Безопасности ООН созвать заседание в связи с решением Кремля упростить выдачу паспортов РФ на оккупированном Донбассе. Оно пройдет 25 апреля.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что указ о выдаче паспортов свидетельствует о намерении РФ избавиться от Минских соглашений и от санкций. Он призвал международных партнеров Украины "не допустить худшего сценария" и жестко осудить действия российских властей, а также усилить санкции.

В команде избранного президентом Украины Владимира Зеленского заявили изданию "ГОРДОН", что решением выдавать паспорта жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по упрощенной процедуре Россия признала свою ответственность как страны-оккупанта.

В Госдепартаменте США осудили решение Путина об ускоренном предоставлении российского гражданства украинцам, проживающим в оккупированных РФ отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Рада приняла постановление о требовании усилить международные санкции против РФ в связи с решением о выдаче российских паспортов в ОРДЛО.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  25.04.19, 20:48 Получить выплаты от Пенсионного фонда РФ владельцы российских паспортов смогут только в том случае, если переедут с Донбасса в Россию.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  25.04.19, 20:56 Жители "ЛДНР", которые по упрощенной процедуре получат российский паспорт, смогут получать российские пенсии только в том случае, если переедут в Россию. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщает РБК со…
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