Живут по соседству: Леся Никитюк впервые рассказала, как живёт после расставания с возлюбленным

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Популярная теледива и шоувумен Леся Никитюк умеет эффектно выглядеть как в кадре, так и в повседневной жизни. Она с удовольствием носить как одежду в стиле кэжуал, так и элегантные наряды, способные подчеркнуть достоинсства ее фигуры. На новом фото, которое звезда опубликовала в Instagram, Леди Ле засветила бесконечные стройные ножки в клетчатом коротком платье с оригинальной драпировкой спереди.

Леся посетила с подругой одно из фэшененбельных заведений Киева, где насладилась изысканными блюдами и хорошей кухней. Для выхода в свет Леди Ле выбрала платье-мини с драпировкой-рюшем спереди и босоножки с закрытым носком и прозрачными вставками на небольшом широком каблуке. В качестве аксессуаров она предпочла трендовую сумочку с широким прозрачным ремнем от Fendi.

Звезда позирует на фоне весеннего заката, озаряющего небо, и урбанистических пейзажей высоток в центре города. Леди Ле решила расположиться за столиком на террасе, чтобы насладится открівющимся видом на Киев.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

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Леся Никитюк блеснула стильным образом в морковном жакете и лосинах на съемках нового шоу

"Ночь", - оставила короткую подпись на английском языке под серией снимков Леся.

Фотосет традиционно заслужил множество комплиментов от поклонников, которые не уставали восхищаться стройными формами знаменитости, о чем охотно сообщали ей в комментариях.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Ох, ці ногиии! Заздрю! По-доброму", "Лесю, ну дуже гарна!", "Неймовірна красуня!", "Ноги бесконечные!", "Какая красивая фигура, вся сексуальна", "Лесичка, шикарная фигура, ножки, просто вау", "Ты классная!", "С каждым фото - красота в геометрической прогрессии", "Богиня, ножки супер!", "С ногами и юмором все в поряде!" - писали комментаторы.

Ранее Леся Никитюк восхитила поклонников фото в кожаной мини-юбке, "спровоцировав" шквал комплиментов.

Также Леся Никитюк покрасовалась в прозрачном платье. В таком наряде она пришла на съемочную площадку шоу "Хто зверху?"