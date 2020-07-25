  1. Главная
  2. Новости
  3. "Живым или мертвым". Советник Авакова считает, что полтавчанина Скрыпника скоро найдут
Gazeta.ua Gazeta.ua ·
· Террористы
"Живым или мертвым". Советник Авакова считает, что полтавчанина Скрыпника скоро найдут

"Живым или мертвым". Советник Авакова считает, что полтавчанина Скрыпника скоро найдут (3 новости и 1 видео)

«Советник министра внутренних дел Арсена Авакова Михаил Апостол уверен, что задержание полтавского преступника Романа Скрыпника произойдет в течение нескольких дней»

Полтавчанина Романа Скрыпника, который 23 июля захватил заложника, а затем отпустил его и скрылся в лесопосадке, будут искать, пока не найдут.

"Это не проблема даже его найти, вопрос во времени. Куда он может деться? Прыгнуть в воду, в озеро? В болоте утонуть? Его могут звери разорвать в тех лесах. Или может прийти с повинной, зная, что будет осужден на пожизненное", - заявил советник министра внутренних дел Михаил Апостол в эфире "Украина 24".

Он рассказал, что правоохранители знают родственников беглеца, "все окружили и контролируют тепловизорами".

"Ну сколько бегать, еще день, два? Или покончит жизнь самоубийством ... Я думаю день-два, и человек будет схвачена или сам придет. Живой или мертвый он попадется", - отметил советник Авакова.

В то же время он признал, что масштабная поисковая операция дорого обходится бюджету, но, как отмечает Апостол, другого выхода нет, потому что злоумышленник должен быть задержан.

24 июля к поискам уже привлекли авиацию.

23 июля в Полтаве правоохранители пытались задержать подозреваемого в краже авто, но он начал сопротивляться. Мужчина достал гранату, взял полицейского в заложники и угрожал взорвать себя и милиционера, если его не отпустят.

После переговоров рядового полицейского заменили на начальника уголовного розыска Виталия Шияна. Подозреваемому предоставили машину, на которой он вместе с заложником выехал за пределы города.

Позже Скрипник отпустил милиционера, а сам спрятался в лесу в Решетиловском районе Полтавщины.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Фокус Фокус  ·  25.07.20, 20:44 ...
Апостроф Апостроф  ·  25.07.20, 23:01 Советник министра внутренних дел Арсена Авакова Михаил Апостол уверен, что задержание полтавского преступника Романа Скрыпника произойдет в течение нескольких дней.
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На Гавайях просыпается тысячелетий вулкан Маунакеа

На Гавайях просыпается тысячелетий вулкан Маунакеа
Ирина Морозюк снялась без плавок с грейпфрутом между ног

Ирина Морозюк снялась без плавок с грейпфрутом между ног
Дженоа – Интер – 0:3. Видео голов и обзор матча

Дженоа – Интер – 0:3. Видео голов и обзор матча
Водитель райсовета погиб от взрыва возле автомобиля

Водитель райсовета погиб от взрыва возле автомобиля
В Северной Корее зафиксировали первый случай заражения коронавирусом в стране

В Северной Корее зафиксировали первый случай заражения коронавирусом в стране
После рождения четырех детей: жена Андрея Шевченко похвасталась стройной фигурой в бикини

После рождения четырех детей: жена Андрея Шевченко похвасталась стройной фигурой…
Провалилась очередная попытка вытащить танкер Delfi с Черного моря

Провалилась очередная попытка вытащить танкер Delfi с Черного моря
Президент Бразилии вылечился от коронавируса

Президент Бразилии вылечился от коронавируса
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.