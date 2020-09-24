Журналист Кацман: Каждое слово и действие "слуги народа" Третьяковой угрожает социальной структуре страны (3 новости и 1 видео) «Нынешняя власть в лице парламентария Третьяковой, возглавляющей профильный социальный комитет ВР, угрожает остаткам не уничтоженного еще окончательно, но постоянно разрушающегося…»

Нынешняя власть в лице парламентария Третьяковой, возглавляющей профильный социальный комитет ВР, угрожает остаткам не уничтоженного еще окончательно, но постоянно разрушающегося социального государства в Украине.

Об этом заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман в эфире телеканала "112 Украина".

Эксперт сделал подобный вывод на основе скандального выступления Третьяковой в КСУ относительно избирательности при выдаче льгот чернобыльцам и матерям-одиночкам.

"В выступлении в Конституционном суде Украины она заявила, дескать, не все матери-одиночки и ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС заслуживают финансовой поддержки со стороны государства… Вдумайтесь, это сказано председателем профильного комитета Верховной Рады о людях, у которых еще три года назад незаконно отняли льготы и которые пытаются восстановить справедливость! Напомню, шесть судов приняли решение в пользу чернобыльцев, Конституционный Суд государс...