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Журналист Кацман: Каждое слово и действие "слуги народа" Третьяковой угрожает социальной структуре страны

Журналист Кацман: Каждое слово и действие "слуги народа" Третьяковой угрожает социальной структуре страны (3 новости и 1 видео)

«Нынешняя власть в лице парламентария Третьяковой, возглавляющей профильный социальный комитет ВР, угрожает остаткам не уничтоженного еще окончательно, но постоянно разрушающегося…»

Нынешняя власть в лице парламентария Третьяковой, возглавляющей профильный социальный комитет ВР, угрожает остаткам не уничтоженного еще окончательно, но постоянно разрушающегося социального государства в Украине.

Об этом заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман в эфире телеканала "112 Украина".

Эксперт сделал подобный вывод на основе скандального выступления Третьяковой в КСУ относительно избирательности при выдаче льгот чернобыльцам и матерям-одиночкам.

"В выступлении в Конституционном суде Украины она заявила, дескать, не все матери-одиночки и ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС заслуживают финансовой поддержки со стороны государства… Вдумайтесь, это сказано председателем профильного комитета Верховной Рады о людях, у которых еще три года назад незаконно отняли льготы и которые пытаются восстановить справедливость! Напомню, шесть судов приняли решение в пользу чернобыльцев, Конституционный Суд государс...

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MIGnews MIGnews  ·  24.09.20, 13:45 Нынешняя власть в лице парламентария Третьяковой, возглавляющей профильный социальный комитет ВР, угрожает остаткам не уничтоженного еще окончательно, но постоянно разрушающегося социального государства…
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