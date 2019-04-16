  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Журналист Вершютц прибыл в Украину после отмены запрета на въезд
Политика
Голос.UA Голос.UA ·
· СБУ · Журналист · Натуральный камень · Украшения
Журналист Вершютц прибыл в Украину после отмены запрета на въезд

Журналист Вершютц прибыл в Украину после отмены запрета на въезд (7 новостей)

«Шеф украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиан Вершютц, которому был запрещен въезд в Украину, прибыл в Киев»

Шеф украинского бюро австрийского телеканала «ORF» Кристиан Вершютц, которому ранее был запрещен въезд в Украину, прибыл в Киев. Как сообщил источник "ЕП", журналист проходил контроль по дипломатической линии. Об этом сообщает «Страна». Он уже сделал интервью с представителем штаба Владимира Зеленского и намерен также встретиться с представителем команды Петра Порошенко. На своей Facebook-странице Кристиан Вершютц разместил несколько фотографий, в том числе сделанных во время интервью с Дмитрием Разумковым. "Мы также хотели сделать интервью со спикером команды Порошенко, но пока не получили ответа", - отметил он. В СБУ отменили запрет на въезд в Украину шефу украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу "в связи с поступлением информации о прекращении существования обстоятельств, на основании которых лицу был запрещен въезд". Ранее Кристиан Вершютц обратился в суд с иском о признании решения СБУ о запрете въезда незаконным, его интересы защищала команда экс-заместителя главы администрации президента Украины при Викторе Януковиче - Андрея Портнова. До того СБУ запретила Вершютцу въезд в Украину на один год. В МИД Австрии осудили запрет на въезд для журналиста как "недопустимую цензуру в Европе". Также

ФОТО К НОВОСТИ: «Журналист Вершютц прибыл в Украину после отмены запрета на въезд»
Фото Журналист Вершютц прибыл в Украину после отмены запрета на въезд
Фото Одиозный австрийский журналист прибыл в Украину и поехал к Зеленскому
Фото "Невъездной" журналист Вершютц приехал в Украину после отмена запрета на въезд
Фото Австрийский журналист, ранее запрещенный ко въезду СБУ, прибыл в Киеве и сделал интервью с человеком Зеленского 
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  16.04.19, 13:23 Шеф украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиан Вершютц, которому был запрещен въезд в Украину, прибыл в Киев.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  16.04.19, 14:05 Австрийский журналист Кристиан Вершютц, которому ранее СБУ разрешила въезд в Украину, приехал в Киев. Об этом во вторник, 16 апреля, корреспондент сообщил на своей странице в соцсети Facebook. Так, журналист…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  16.04.19, 14:50 Корреспондент австрийского общественного телерадиовещателя ORF Кристиан Вершютц, которому въезд в Украину был до недавнего времени запрещен службой безопасности, приехал в Киев, чтобы взять интервью у…
Комментарии Комментарии  ·  16.04.19, 14:53 Журналист решил встретиться с представителями избирательных штабов Скандальный журналист австрийского телеканала ORF Кристиан Вершютц, которому недавно разрешили въезд в Украину, прибыл в Киев.Как написал…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  16.04.19, 15:05 Австрийский журналист Кристиан Вершютц, которому ранее отменили запрет на въезд в Украину, приехал в Киев и провел интервью с политтехнологом кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрием Разумковым.…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ForUm ForUm  ·  16.04.19, 15:27 Шеф украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиан Вершютц, которому был запрещен въезд в Украину, прибыл в Киев.Об этом сообщил сам Вершютц, передает «Европейская правда».В частности,…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Журналист Вершютц прибыл в Украину после отмены запрета на въезд

Журналист Вершютц прибыл в Украину после отмены запрета на въезд
В НАТО отрицают прекращение сотрудничества с РФ

В НАТО отрицают прекращение сотрудничества с РФ
Освобожденная из-под стражи Савченко планирует вернуться в Раду – адвокат

Освобожденная из-под стражи Савченко планирует вернуться в Раду – адвокат
Освобождение Савченко и Рубана из-под стражи не значит снятие обвинений - Луценко

Освобождение Савченко и Рубана из-под стражи не значит снятие обвинений…
Суд вернул дело блогера Шария на дорасследование и отменил его заочный арест и розыск

Суд вернул дело блогера Шария на дорасследование и отменил его…
Опубликован указ президента об увольнении Семочко

Опубликован указ президента об увольнении Семочко
Вместо Зеленского на дебаты с Порошенко на ICTV придет советник

Вместо Зеленского на дебаты с Порошенко на ICTV придет советник
Порошенко предлагает Зеленскому провести дебаты на НСК &quot;Олимпийский&quot; 19 апреля между 16:00 и 18:00 – штаб

Порошенко предлагает Зеленскому провести дебаты на НСК "Олимпийский" 19 апреля…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
От пряников к сарделькам: как выросли цены за 5 лет

От пряников к сарделькам: как выросли цены за 5 лет
Отменили заочный арест Анатолия Шария

Отменили заочный арест Анатолия Шария
Тарута: партия &quot;Основа&quot; поддерживает идею восстановления реальных политических блоков в Раде

Тарута: партия "Основа" поддерживает идею восстановления реальных политических блоков в…
В Японии произошло извержение вулкана

В Японии произошло извержение вулкана
Кум Путина стал аутсайдером симпатий украинцев - опрос

Кум Путина стал аутсайдером симпатий украинцев - опрос
Экс-глава Полтавщины подал в суд на Порошенко

Экс-глава Полтавщины подал в суд на Порошенко
Прогноз на матчи сборной Украины на чемпионате мира

Прогноз на матчи сборной Украины на чемпионате мира
&quot;Эффективная реклама&quot;: на Amazon &quot;Собор Парижской Богоматери&quot; Гюго стал хитом продаж

"Эффективная реклама": на Amazon "Собор Парижской Богоматери" Гюго стал хитом…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.