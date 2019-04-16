Журналист Вершютц прибыл в Украину после отмены запрета на въезд

Шеф украинского бюро австрийского телеканала «ORF» Кристиан Вершютц, которому ранее был запрещен въезд в Украину, прибыл в Киев. Как сообщил источник "ЕП", журналист проходил контроль по дипломатической линии. Об этом сообщает «Страна». Он уже сделал интервью с представителем штаба Владимира Зеленского и намерен также встретиться с представителем команды Петра Порошенко. На своей Facebook-странице Кристиан Вершютц разместил несколько фотографий, в том числе сделанных во время интервью с Дмитрием Разумковым. "Мы также хотели сделать интервью со спикером команды Порошенко, но пока не получили ответа", - отметил он. В СБУ отменили запрет на въезд в Украину шефу украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу "в связи с поступлением информации о прекращении существования обстоятельств, на основании которых лицу был запрещен въезд". Ранее Кристиан Вершютц обратился в суд с иском о признании решения СБУ о запрете въезда незаконным, его интересы защищала команда экс-заместителя главы администрации президента Украины при Викторе Януковиче - Андрея Портнова. До того СБУ запретила Вершютцу въезд в Украину на один год. В МИД Австрии осудили запрет на въезд для журналиста как "недопустимую цензуру в Европе". Также