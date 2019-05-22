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Журналистка Янина Соколова призналась, что поборола рак

Журналистка Янина Соколова призналась, что поборола рак (7 новостей)

«Известная журналистка откровенно заговорила о проблемах со здоровьем»

Украинская журналистка 35-летняя Янина Соколова 7 месяцев болела раком. Она выложила фото с бритой головой и пост на Facebook, в котором рассказала о своей борьбе с болезнью.

"Нет, это не монтаж. Именно так я выгляжу сейчас. Семь месяцев назад я узнала, что у меня рак. За 7 месяцев я его поборола. Публичная и реальная жизнь часто очень конрастные. Пока общество обсуждало скандальный эфир с Приходько в ноябре, который мы записали заранее, я лежала в реанимации, подъединенная к аппаратам, нафаршированная катетарамы по всему телу и с дырками в животе", пишет Соколова.

"За это время я пережила 30 лучевых терапий и 4 курса химиотерапии, как следствие, я потеряла волосы, брови, ресницы, во мне минус пару органов, но огромная любовь в сердце ".

Журналистка отметила, что за время лечения продолжала работать и создавать проекты. Призвала украинцев не игнорировать собственное здоровье и не относиться к больным раком как к "живым трупам". Выразила благодарность украинским врачам, своему другу 44-летнему Валерию Харчишину, который ее поддерживал, и своим родным.

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"Мне 35. И я хочу следующую часть своей публичной и непубличной жизни посвятить теме, которая поглотила меня изнутри. Я хочу помочь украинцам, больным раком облегчить жизнь и быть счастливыми. Даже в этот плохой период ", говорит Соколова.

В комментариях люди выражали свое сочувствие и гордость за журналистку.

Украинская журналистка Янина Соколова сняла видеоролик, где в образе Адольфа Гитлера поздравила россиян с наступающим Днем Победы. Журналистка сравнила нацистскую Германию и путинскую Россию и пришла к выводу, что они практически ничем не отличаются.

ФОТО К НОВОСТИ: «Журналистка Янина Соколова призналась, что поборола рак»
Фото Янина Соколова призналась, что поборола рак: потеряла волосы, брови, ресницы (фото)
Фото Янина Соколова рассказала какую болезнь пережила
Фото Известная украинская журналистка шокировала признанием о раке
Фото Известная украинская журналистка Янина Соколова поборола рак
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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  22.05.19, 11:08 Украинская телеведущая Янина Соколова в своец Facebook-заметке 22 мая призналась, что за 7 месяцев ей удалось побороть рак. Журналистка также добавила фотографию, на которой предстала после 30 лучевых…
Апостроф Апостроф  ·  22.05.19, 11:15 Украинская журналистка и телеведущая Янина Соколова, известная своей острой критикой и троллингом российских политиков и сторонников "русского мира", призналась, что недавно поборола рак.
РБК Украина РБК Украина  ·  22.05.19, 11:24 Янина Соколова победила рак. В этом актриса и ведущая проектов "Вечер с Яниной Соколовой" и "Рандеву" призналась на своей Facebook-странице. Также 35-летняя журналистка опубликовала фото, на котором показала,…
Журнал ХОЧУ Журнал ХОЧУ  ·  22.05.19, 11:57 Известная журналистка откровенно заговорила о проблемах со здоровьем
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Униан Униан  ·  22.05.19, 12:51 Журналистка отметила, что, несмотря на болезнь, не прекращала работать.
Комментарии Комментарии  ·  22.05.19, 13:33 За все время лечения она продолжала работать и создавать проекты Известная Украинская журналистка  Янина Соколова 7 месяцев болела раком. Она выложила фото с бритой головой и пост на Facebook, в котором…
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