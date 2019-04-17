Жвания подал в суд: хочет запретить Порошенко выезжать за границу (6 новостей) «Бывший народный депутат Давид Жвания просит столичный суд запретить выезжать за границу президенту Петру Порошенко и другим высокопоставленным чиновникам в…»

Украинский бизнесмен, экс-народный депутат Давид Жвания просит суд запретить президенту Украины и другим высокопоставленным лицам, в том числе судьям Верховного суда, покидать территорию государства в течение года после выборов. Об этом сообщает пресс-центр Окружного административного суда города Киева.

Жвания подал в суд на Нацполицию, Службу безопасности, администрацию Госпогранслужбы относительно запрета выезжать за границу президенту Петру Порошенко, председателю Верховной Рады Андрею Парубию и другим высокопоставленным лицам, в частности, и судьям Верховного Суда и апелляционного суда, в течение одного года после проведения парламентских и президентских выборов и в течение одного года после их увольнения.

Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Нацполиции относительно "не проведения всех мероприятий для обеспечения защиты нацбезопасности и не противодействия организованной преступности, состоящей из должностных лиц категории "А" и "Б" и лиц, занимающих политические должности, судей Верховного Суда и апелляционного суда, которые, по его мнению, могли совершать коррупционные преступления". Также Жвания просит признать противоправной бездеятельность СБУ, ГПСУ,

Давид Жвания привел перечень из 180 человек, которым просит ограничить право свободно передвигаться. Среди них - президент Украины Петр Порошенко, глава ВРУ Андрей Парубий, замглавы АПУ Алексей Филатов, премъер-министр Украины Владимир Гройсман, директор НАБУ Артем Сытник, глава ВС Валентина Данишевская, народные депутаты, члены правительства, ВККСУ и прочие.

В России снимают фильм о бойне в керченском колледже

На данный момент решается вопрос об открытии производства по этому админиску.

Как известно, Конституция Украины предполагает свободу передвижения граждан. Так, согласно ст. 33,"Каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места проживания, право свободно покидать территорию Украины, за исключением ограничений, которые устанавливаются законом".

Обновлено в 20:18 Бывший народный депутат Давид Жвания просит столичный суд запретить выезжать за границу президенту Петру Порошенко и другим высокопоставленным чиновникам в течение одного года после проведения парламентских и президентских выборов и в течение одного года после их увольнения. Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева. В суд поступил…

Обновлено в 21:14