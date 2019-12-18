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Зидан: Просто хочется, чтобы матч Барселона - Реал наконец состоялся

Зидан: Просто хочется, чтобы матч Барселона - Реал наконец состоялся (4 новости)

«Игра должна была пройти почти два месяца назад»

Сегодня, 18 декабря, состоится одно из главных футбольных противостояний мира: "Барселона" на Камп Ноу примет мадридский "Реал". 

Время и канал трансляции смотрите в конце анонса.

Турнирное положение команд

Несмотря на то, что обе команды не демонстрируют сверхубедительной игры в этом сезоне, и "Барселона", и "Реал" лидируют в Ла Лиге. У обоих клубов по 35 очков в активе, но каталонцы занимает первое место из-за лучшей разницы забитых/пропущенных мячей.

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Форма соперников

В последних пяти матчах "Барселона" победила четырежды. В одном из поединков 17-летний вундеркинда "блау-гранас" Ансу Фати даже установил рекорд Лиги Чемпионов. Однако в прошло туре каталонцы неожиданно потеряли очки в матче против "Реала" из Сосъедада – ничья 2:2.

Мадридский "Реал" также не знал горечи поражений в последних пяти играх. Сливочные потеряли очки в матче Лиги Чемпионов против французского "ПСЖ" (2:2), а также в национальном первенстве не смогли обыграть "Валенсию" (1:1).

История противостояния

Эль Классико проходило уже 201 раз. "Барселона" лидирует с 83 победами, у "Реала" их – 79. Еще 39 раз матчи заканчивались вничью.

Где и когда смотреть матч

Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени. Посмотреть онлайн трансляцию можно будет на телеканале Футбол 2.

Видео: Телеканал Футбол/Facebook

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