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Vgorode.ua Киев Vgorode.ua Киев · · Обновлено в 18:05
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Зимний путь: поезд в Борисполь сломался по дороге в очередной раз

Зимний путь: поезд в Борисполь сломался по дороге в очередной раз (13 новостей)

«Поезд вывели на маршрут в конце декабря 2019 года»

Во вторник, 7 января, поезд, который курсирует с центрального железнодорожного вокзала в аэропорт "Борисполь" поломался. Локомотиву пришлось сделать вынужденную остановку. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци". В компании заверили, что железнодорожники приложили максимум усилий, чтобы пассажиры не опоздали на свои рейсы. Людей пересадили в другой состав и доставили в аэропорт. Кроме того, "Укразализныця" уже ведет переговоры с Крюковским вагоностроительным заводом, который и изготовил поезд. В связи с данным инцидентом в компании проведут расследование и выдвинут претензии заводу производителю.Новый поезд производитель передал "Укрзализныце" конце декабря 2019 года. Кстати, присоединяйтесь к группе жителей Дарницы, Лесного массива, Позняков, Борщаговки, ПОХ, Нивок, Виноградаря, Куреневки, Приорки, Русановки, Соломенки, Подола, Минского массива, Оболони, Татарки, Воскресенки, Теремков, ДВРЗ, Отрадного и Лукьяновки на Facebook, узнавайте новости своего района и делитесь своими. СМОТРИТЕ ЕЩЕ НОВОСТИ КИЕВА: Добро пожаловать: Киев попал в топ-50 мест, которые стоит посетить в 2020 году "Чей Крым?": в Киеве активисты пытались сорвать лекцию российской блогерши

Обновлено в 17:18 На Рождество, 7 января поезд по маршруту Киев-Пассажирский - аэропорт "Борисполь" совершил вынужденную остановку в пути. Об этом сказано в сообщении Укрзализныци. "Сегодня, 7 января 2020 около 13:30 возле станции Демеевская (м. Киев) поезд, совершавший рейс по маршруту Киев-Пассажирский -…

Обновлено в 18:05 Во вторник, 7 января, в Киеве новый поезд, который ездит от Центрального железнодорожного вокзала Киева до аэропорта Борисполь, сломался в пути

ФОТО К НОВОСТИ: «Зимний путь: поезд в Борисполь сломался по дороге в очередной раз»
Фото Новый поезд в "Борисполь" сломался по дороге в аэропорт
Фото Поезд Борисполь сломался в дороге
Фото Поезд в Борисполь сломался на второй неделе работы
Фото Зимний путь: поезд в Борисполь сломался по дороге в очередной раз
Фото Поезд в "Борисполь" снова сломался по дороге в аэропорт
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.01.20, 15:43 Новый дизельный поезд, курсирующий от столичного Центрального железнодорожного вокзала до аэропорта "Борисполь", сломался по дороге в аэропорт.
Униан Униан  ·  07.01.20, 16:10 Пассажиров пересадили в другой подвижной состав и доставили в аэропорт.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  07.01.20, 16:18 Новый дизельный поезд на Борисполь сломался по дороге. Поломка произошла около 14.15 7 января, сообщает LB. "Дотянули до станции Киев-Демеевский, там пассажиров пересадили на одновагонный экспресс Pesa",…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  07.01.20, 16:19 Новый дизельный поезд на Борисполь сломался по дороге. Поломка произошла около 14.15 7 января, сообщает LB. "Дотянули до станции Киев-Демеевский, там пассажиров пересадили на одновагонный экспресс Pesa",…
Украинская правда Украинская правда  ·  07.01.20, 16:32 Поезд, совершавший рейс по маршруту Киев-Пассажирский - Аэропорт Борисполь, 7 января около 13:30 совершил вынужденную остановку возле станции Демеевская (г. Киев).
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Факты Факты  ·  07.01.20, 16:33 Поезд вывели на маршрут в конце декабря 2019 года
Главред Главред  ·  07.01.20, 16:37 Новый состав, курсирующий с Центрального железнодорожного вокзала Киева в аэропорт Борисполь, во вторник, 7 января, совершил вынужденную остановку из-за технической неисправности.  Соответствующее...
Телеграф Телеграф  ·  07.01.20, 16:55 Пассажиров пересадили в другой подвижной состав и доставили в аэропорт.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  07.01.20, 17:11 Новый поезд Укрзализныци, курсирующий от Центрального железнодорожного вокзала Киева до аэропорта Борисполь, сломался в пути, сообщает LB.ua. По словам очевидца, поломка произошла около 14:15 во вторник,…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  07.01.20, 17:18 7 января поезд по маршруту Киев-Пассажирский - Аэропорт Борисполь совершил вынужденную остановку в пути. Об этом сказано в сообщении Укрзализныци.  "Сегодня, 7 января 2020 около 13:30 возле станции Демеевская…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  07.01.20, 17:18 На Рождество, 7 января поезд по маршруту Киев-Пассажирский - аэропорт "Борисполь" совершил вынужденную остановку в пути. Об этом сказано в сообщении Укрзализныци.  "Сегодня, 7 января 2020 около 13:30…
Подробности Подробности  ·  07.01.20, 18:05 Во вторник, 7 января, в Киеве новый поезд, который ездит от Центрального железнодорожного вокзала Киева до аэропорта Борисполь, сломался в пути
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Зимний путь: поезд в Борисполь сломался по дороге в очередной раз

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