Зимний путь: поезд в Борисполь сломался по дороге в очередной раз (13 новостей) «Поезд вывели на маршрут в конце декабря 2019 года»

Во вторник, 7 января, поезд, который курсирует с центрального железнодорожного вокзала в аэропорт "Борисполь" поломался. Локомотиву пришлось сделать вынужденную остановку. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци". В компании заверили, что железнодорожники приложили максимум усилий, чтобы пассажиры не опоздали на свои рейсы. Людей пересадили в другой состав и доставили в аэропорт. Кроме того, "Укразализныця" уже ведет переговоры с Крюковским вагоностроительным заводом, который и изготовил поезд. В связи с данным инцидентом в компании проведут расследование и выдвинут претензии заводу производителю.Новый поезд производитель передал "Укрзализныце" конце декабря 2019 года. Кстати, присоединяйтесь к группе жителей Дарницы, Лесного массива, Позняков, Борщаговки, ПОХ, Нивок, Виноградаря, Куреневки, Приорки, Русановки, Соломенки, Подола, Минского массива, Оболони, Татарки, Воскресенки, Теремков, ДВРЗ, Отрадного и Лукьяновки на Facebook, узнавайте новости своего района и делитесь своими. СМОТРИТЕ ЕЩЕ НОВОСТИ КИЕВА: Добро пожаловать: Киев попал в топ-50 мест, которые стоит посетить в 2020 году "Чей Крым?": в Киеве активисты пытались сорвать лекцию российской блогерши

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Обновлено в 18:05 Во вторник, 7 января, в Киеве новый поезд, который ездит от Центрального железнодорожного вокзала Киева до аэропорта Борисполь, сломался в пути