После поражения от "Челси" в 20-м туре чемпионата Англии, "Арсенал" опустился на 12-е место в турнирной таблице АПЛ.29 декабря состоялось три матча 20-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает официальный сайт английской Премьер-лиги.
"Арсенал" "Челси" 1:2
Голы: Обамеянг, 13 Жоржиньо, 83, Абрахам, 87
"Ливерпуль" "Вулверхэмптон" 1:0
Гол: Мане, 42
"Манчестер Сити" "Шеффилд" 2:0
Голы: Агуэро, 52, Де Брюйне, 82
Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко провел на поле весь матч, результативными действиями не отличался.
Еще семь матчей 20-го тура чемпионата Англии прошли 28 декабря. Результаты можно посмотреть тут.
Турнирная таблица Английской Премьер-лиги:
Матчи 21-го тура чемпионата Англии пройдут 1-го и 2 января.