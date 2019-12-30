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Зинченко стал одним из лучших в победе "Манчестер Сити" над "Шеффилдом": видео (4 новости и 1 видео) «В 20-м туре чемпионата Англии по футболу Манчестер Сити обыграл Шеффилд Юнайтед со счетом 2:0. Украинский полузащитник горожан Александр Зинченко…»

После поражения от "Челси" в 20-м туре чемпионата Англии, "Арсенал" опустился на 12-е место в турнирной таблице АПЛ.29 декабря состоялось три матча 20-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает официальный сайт английской Премьер-лиги.

"Арсенал" "Челси" 1:2

Голы: Обамеянг, 13 Жоржиньо, 83, Абрахам, 87

"Ливерпуль" "Вулверхэмптон" 1:0

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Гол: Мане, 42

"Манчестер Сити" "Шеффилд" 2:0

Голы: Агуэро, 52, Де Брюйне, 82

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко провел на поле весь матч, результативными действиями не отличался.

Еще семь матчей 20-го тура чемпионата Англии прошли 28 декабря. Результаты можно посмотреть тут.

Турнирная таблица Английской Премьер-лиги:

Матчи 21-го тура чемпионата Англии пройдут 1-го и 2 января.