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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 23:39
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Зинченко "засветился" с футболистами "Шахтера" перед дерби с "Динамо": фото

Зинченко "засветился" с футболистами "Шахтера" перед дерби с "Динамо": фото (19 новостей)

«На гол Цыганкова ответил Тете»

Матч двух непримиримых соперников - Динамо (Киев) и Шахтер (Донецк) состоится в среду, 22 мая, в Харькове на стадионе ОСК Металлист. Начало игры - в 19.30. Смотреть онлайн-трансляцию матча Шахтер - Динамо можно будет на нашем сайте. Работать на поединке в Харькове судейский комитет федерации доверил 38-летнему рефери ФИФА из Мукачево Ярославу Козыку. Ранее этот арбитр ни разу не судил матчи между Шахтером и Динамо, хотя 2017 году он был четвертым судьей на игре грандов в премьер-лиге (0:0). После победы в Запорожье над Зарей команда Паулу Фонсеки третий раз подряд и 12-й в истории стала чемпионом Украины. За три тура до финиша отрыв Шахтера от Динамо, победившего на Олимпийском Мариуполь, составляет 11 очков.

Обновлено в 23:38 Самый забавный момент в поединке.

Обновлено в 23:39 Данным фактом “горняки” воспользовались на старте второй 45-минутки. Новичок Тете обыграл Бойко при свидании с вратарем — 1:1. Впоследствии грузинский защитник Хочолава был удален за игру рукой. Команды доигрывали матч 10 на 10, который завершился ничьей 1:1.

ФОТО К НОВОСТИ: «Зинченко "засветился" с футболистами "Шахтера" перед дерби с "Динамо": фото»
Фото Шахтер - Динамо 0:0. Онлайн матча Премьер лиги
Фото Шахтер – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фото Шахтер - Динамо 0:1. Онлайн матча Премьер лиги
Фото Шахтер - Динамо 1:1. Онлайн матча Премьер лиги
Фото Шахтер – Динамо – 1:1. Видео голов и обзор матча
Фото Два удаления и котик на поле. "Шахтер" и "Динамо" расписали ничью в Харькове
Фото Шахтер и Динамо сыграли вничью в матче с двумя удалениями
Фото Матч между "Шахтером" и "Динамо" стал банальной формальностью
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Sport.ua Sport.ua  ·  22.05.19, 19:40 Смотрите видеообзор центрального матча 30-го тура УПЛ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  22.05.19, 20:30 Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко посетил центральный матч 30-го тура украинской Премьер-лиги "Шахтер" – "Динамо". Экс-футболиста"горняков" заметили на предматчевой разминке футболистов "Шахтера".…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Sport.ua Sport.ua  ·  22.05.19, 21:23 Смотрите видеообзор центрального матча 30-го тура УПЛ
ТСН ТСН  ·  22.05.19, 21:27 На гол Цыганкова с пенальти ответил Тете.
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  22.05.19, 21:30 На гол Цыганкова ответил Тете
Униан Униан  ·  22.05.19, 21:32 Гранды украинского футбола встречались в рамках 30-го тура украинской Премьер-лиги.
Terrikon Terrikon  ·  22.05.19, 21:32 "Шахтер" выходил на статусный поединок против "Динамо" в крайне ослабленном составе - по разным причинам не смогли сыграть Степаненко, Марлос, Мораес, Исмаили... Более того, в запасе остались игроки основы…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  22.05.19, 21:36 "Шахтер" и "Динамо" сыграли вничью в Харькове в рамках 30 тура чемпионата Украины. Абсолютно никакой интриги в этой игре уже не было. "Горняки" еще в прошлом туре обеспечили себе золотые награды чемпионата.…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  22.05.19, 21:38 Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" снова не смогли выявить сильнейшего. В 30-м туре чемпионата Украины команды разошлись миром в Харькове. Шахтер – Динамо 1:1 Голи: Тете, 50 – Циганков, 36 (пен.)Удаление:…
Украинская правда Украинская правда  ·  22.05.19, 21:42 Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" сыграли вничью 1:1 в матче 30-го тура украинской Премьер-лиги.
Главред Главред  ·  22.05.19, 21:58 Динамо Киев и Шахтер из Донецка сыграли вничью: матч завершился со счетом 1:1. Центральный матч 30-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге прошел в Харькове.
Vgorode Харьков Vgorode Харьков  ·  22.05.19, 22:04 Сегодня, 22 мая, после футбольного матча "Шахтер — Динамо" в Харькове проходит церемония награждения "горняков" золотыми медалями чемпионата Украины и звездный концерт. На стадионе "Металлист" выступят…
РБК Украина РБК Украина  ·  22.05.19, 22:05 "Шахтер" и "Динамо" не выявили сильнейшего в рамках центрального матча 30 тура УПЛ. Поединок в Харькове на ОСК "Металлист" завершился вничью - 1:1.На гол динамовца Виктора Цыганкова ответил бразильский…
Униан Униан  ·  22.05.19, 23:20 Денис Бойко оригинально отреагировал на невероятный промах Тете.
ТСН ТСН  ·  22.05.19, 23:38 Самый забавный момент в поединке.
УНН УНН  ·  22.05.19, 23:39 Игра ознаменовалась жесткостью в действиях обеих команд, подтверждает статистика: 11 желтых и две красные карточки на оба коллектива и 37 совершенных фолов. На 35 минуте…
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