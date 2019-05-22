Зинченко "засветился" с футболистами "Шахтера" перед дерби с "Динамо": фото

Матч двух непримиримых соперников - Динамо (Киев) и Шахтер (Донецк) состоится в среду, 22 мая, в Харькове на стадионе ОСК Металлист. Начало игры - в 19.30. Смотреть онлайн-трансляцию матча Шахтер - Динамо можно будет на нашем сайте. Работать на поединке в Харькове судейский комитет федерации доверил 38-летнему рефери ФИФА из Мукачево Ярославу Козыку. Ранее этот арбитр ни разу не судил матчи между Шахтером и Динамо, хотя 2017 году он был четвертым судьей на игре грандов в премьер-лиге (0:0). После победы в Запорожье над Зарей команда Паулу Фонсеки третий раз подряд и 12-й в истории стала чемпионом Украины. За три тура до финиша отрыв Шахтера от Динамо, победившего на Олимпийском Мариуполь, составляет 11 очков.

Обновлено в 23:38 Самый забавный момент в поединке.

Обновлено в 23:39 Данным фактом “горняки” воспользовались на старте второй 45-минутки. Новичок Тете обыграл Бойко при свидании с вратарем — 1:1. Впоследствии грузинский защитник Хочолава был удален за игру рукой. Команды доигрывали матч 10 на 10, который завершился ничьей 1:1.